Das DFB-Team ist schlecht ins Turnier gestartet. Deutschland musste gegen Japan zum Auftakt der WM 2022 eine 2:1-Niederlage verkraften. Spanien hingegen startete herausragend. Wo Ihr das Spiel heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Deutschland steht mit dem Rücken an der Wand. Ein Sieg gegen Spanien ist fast schon Pflicht. Doch wie es das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick schaffen will, bleibt offen. Eine zu fehleranfällige Defensive darf sich die Nationalmannschaft gegen die starken Spanier nicht erlauben.

Denn: Spanien will den Ball kontrollieren und läuft sehr hoch an. Ein Stresstest für jeden Verteidiger. Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique ging bei der Kadernominierung rigoros taktisch vor. Die Folge: Das Team ist eingespielt und hat einen genauen Plan. Diesen wollen Pedri, Morata und Co. auch gegen das DFB-Team verfolgen.

Das DFB-Team muss sich aufraffen und eine andere, eine bessere Leistung zeigen. Ob Hansi Flick dabei taktische Wechsel vollziehen wird, bleibt fraglich. Der deutsche Kader würde auf vielen Positionen gute Alternativen anbieten.

Spanien wird voraussichtlich personell unverändert auftreten. Das 7:0 gegen Costa Rica lieferte für eine Veränderung auch keine Argumente. Am heutigen Sonntag wird um 20 Uhr im Al-Bayt Stadium der Showdown der Gruppe E angepfiffen.

Doch die wichtigste Frage bleibt: Wo kann man das Spiel im Free-TV oder im kostenlosen Livestream verfolgen.

DFB-Team heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Spanien live im TV und Livestream - Free-TV

Obwohl MagentaTV exklusive Rechte für manche Spiele besitzt, haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ZDF, Das Erste, die Rechte an den Spielen der deutschen Nationalmannschaft.

Das Spiel Deutschland gegen Spanien läuft im ZDF. Dort begrüßen die Moderatoren Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein.

DFB-Team heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Spanien live im TV und Livestream - kostenloser Livestream

Neben dem kostenpflichtigen Livestream von MagentaTV gibt es auch einen kostenlosen. ZDF bietet auf zdf.de einen Livestream an. Dort könnt Ihr das Spiel in voller Länge verfolgen.

DFB-Team heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Spanien live im TV und Livestream - Liveticker

Ebenfalls kostenlos ist der Liveticker von SPOX. Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel im TV oder Livestream zu verfolgen, haben wir für Euch einen umfangreichen Liveticker parat.

© getty Der WM-Held von Rio de Janeiro, Mario Götze, hat sich seine Rückkehr gegen Japan gewiss anders vorgestellt.

DFB-Team heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Spanien live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland : Neuer - Süle, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Kimmich. Gündogan - Gnabry, Havertz, Musiala - Müller

: Neuer - Süle, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Kimmich. Gündogan - Gnabry, Havertz, Musiala - Müller Spanien: Unai Simon - Carvajal, Garcia, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Sarabia, Dani Olmo - Morata

DFB-Team heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Spanien live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung : Deutschland vs. Spanien

: Deutschland vs. Spanien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr TV : MagentaTV , ZDF

: Livestream : MagentaTV , zdf.de

: Liveticker: SPOX

DFB-Team heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Spanien live im TV und Livestream - Spielplan in der Gruppe E