Zum Abschluss der Vorrunde bei der WM 2022 geht es für Deutschland gegen Costa Rica zur Sache. Das Gruppenspiel kann man sich live im Free-TV ansehen. SPOX klärt zur Übertragung auf.

Scheitert Deutschland bei einer Weltmeisterschaft erstmals zum zweiten Mal in Folge schon in der Vorrunde? Die Ausgangslage beim laufenden Turnier in Katar vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase ist jedenfalls nicht die beste. Das DFB-Team ist mit lediglich einem Punkt Tabellenletzter, während Spanien vier, Japan drei und Costa Rica ebenfalls drei Zähler auf ihren Konten haben.

Und trotzdem herrscht Hoffnung, weil die Auswahl von Hansi Flick als Favorit in das Duell mit Costa Rica geht und Spanien wiederum gegen Japan. Werden beide ihren Rollen gerecht, ziehen beide auch in das Achtelfinale dieser WM ein.

Beide Begegnungen finden am heutigen Donnerstag, den 1. Dezember statt. Los geht es jeweils um 20 Uhr. Die deutsche Elf tritt dabei im al-Bayt-Stadion in al-Chaur an.

Rang Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 2 1 1 0 8:1 7 4 2 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

Deutschland vs. Costa Rica heute live im Free-TV: So seht Ihr das letzte Gruppenspiel live im TV und Livestream

Erfreulich: Das Gruppenfinale des DFB-Teams kann man sich heute auf jeden Fall live im Free-TV ansehen. Die ARD und das ZDF zeigen 48 Spiele des 64 Partien umfassenden Turniers in voller Länge, dabei wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender immer ab.

Dem Kräftemessen zwischen Deutschland und Costa Rica nimmt sich die ARD an, wie schon zum Auftakt gegen Japan. Das Erste bietet sein TV-Programm dann auch via Livestream an, dafür muss man sich einfach nur online reinklicken, der Abruf ist gratis und bedarf keiner Anmeldung. Die ARD zeigt zuvor ab 16 Uhr auch noch die Begegnung zwischen Kroatien und Belgien in Gruppe F.

Abgesehen von der Möglichkeit, im frei empfangbaren Fernsehen einzuschalten, lässt sich das Deutschland-Spiel ebenso bei MagentaTV erleben - via TV und Livestream. Der Bezahlsender der Telekom hält die Rechte an allen 64 Spielen der WM, 16 hat er also exklusiv im Programm.

Deutschland vs. Costa Rica: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Ebenso verpasst man nichts, wenn man sich zum Anpfiff hier bei SPOX reinklickt. Es steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der das Geschehen intensiv begleitet und umgehend alles Nennenswerte schriftlich festhält.

Deutschland vs. Costa Rica heute live im Free-TV: So seht Ihr das letzte Gruppenspiel live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Costa Rica - Deutschland

Costa Rica - Deutschland Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Vorrunde, Gruppe E

Vorrunde, Gruppe E Spieltag: 3

3 Datum: 1. Dezember 2022

1. Dezember 2022 Anstoß: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ Ort: al-Bayt-Stadion, al-Chaur

al-Bayt-Stadion, al-Chaur TV: ARD, MagentaTV

Livestream: ard.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

