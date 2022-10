Bundestrainer Hansi Flick kann zur Weltmeisterschaft 2022 26 statt wie bisher üblich 23 Spieler in den WM-Kader nominieren. Warum das so ist erklären wir Euch hier.

Am 21. November beginnt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Diese stellt aus mehreren Gründen ein Novum dar. Erstmals findet eine WM nicht in den europäischen Sommermonaten, sondern im Winter statt. Damit wird den sehr heißen Temperaturen im Wüstenstatt im Sommer aus dem Weg gegangen. Zum anderen muss eine Saison in den meisten Ländern wegen der späteren WM unterbrochen werden.

Zudem darf jeder Nationaltrainer 26 Spieler in seinen Kader berufen. Bei den vergangenen WMs lag das Limit jeweils bei 23 Spielern. Warum jetzt 26 Spieler nominiert werden dürfen, zeigen wir Euch in den folgenden Abschnitten.

WM 2022: Warum dürfen in diesem Jahr 26 Spieler für den Kader des DFB-Teams nominiert werden?

Die richtigen Spieler für den WM-Kader auszusuchen, ist für jeden Trainer beinahe schon eine Qual. Bundestrainer Hansi Flick kann dieses Mal mit einem etwas größeren Kader nach Katar fahren, was ihm die Auswahl etwas erleichtern wird.

Wegen der hohen Belastungen der Spieler ob ihres straffen Terminplans sowie die durch Corona erhöhte Gefahr von mehreren personellen Ausfällen gleichzeitig wurde die Spielerobergrenze um drei nach oben korrigiert. Fast alle Spieler müssen nach der WM umgehend wieder für ihren Verein auf dem Platz stehen.

Durch die Aufstockung kann Spielern im Turnierverlauf die eine oder andere Pause gegeben und damit die Belastung gesenkt werden. Schon bei der EM 2021 galt diese Regelung.

Corona ist immer noch ein Thema, niemand ist vor einer Erkrankung vollkommen geschützt. Sollten einem Team mehrere Spieler erkranken, gibt es durch die Aufstockung mehr Alternativen.

WM 2022: Nur 23 Spieler im Spieltagskader

Vor allem der ungewöhnliche Zeitpunkt der umstrittenen WM ist ein Grund für die Aufstockung, da zahlreiche Spieler bereits gleich nach dem Turnier wieder für ihre Vereinen auf dem Platz stehen müssen. Auch Bundestrainer Hansi Flick hatte sich übrigens für einen größeren Kader ausgesprochen. Die Trainer müssen jedoch nicht 26 Spieler in den Kader berufen. Es gilt ein Minimum von 23 und ein Maximum von 26 Spielern.

Für die einzelnen Spieltage stehen dann aber nicht alle Spieler zur Verfügung. Im Spieltagskader selbst stehen wie gewohnt 23 Akteure. Vor den Begegnungen müssen drei Spieler, die dann auf der Tribüne Platz nehmen müssen, ausgewählt werden.

WM 2022: Wann muss Hansi Flick seinen 26-Mann-Kader nominieren?

Bundestrainer Hansi Flick musste bis zum 21. Oktober eine Liste mit 55 für die WM-Nominierung in Frage kommenden Spielern an die FIFA schicken. Wer auf der Liste steht wurde offiziell nicht bekanntgegeben, einige interessante Namen sickerten aber durch.

Seinen endgültigen 26-WM-Kader wird Flick am 10. November verkünden.

Flicks WM-Liste: Überraschung im Tor - Hertha-Reservist dabei? © getty 1/40 Bundestrainer Hansi Flick musste in der vergangenen Woche seinen vorläufigen Kader bei der FIFA einreichen. Der DFB macht ein großes Geheimnis um die Namen, einige Namen sickerten wohl durch. Wir zeigen, wer auf Flicks Liste stehen könnte. © getty 2/40 BERND LENO (FC Fulham/30 Jahre/9 Länderspiele): Dass Neuer, ter Stegen und Trapp das Trio für die Weltmeisterschaft sind, scheint klar. Zudem sollte es Leno als vierter Keeper auf die 55-Mann-Liste geschafft haben. © imago images 3/40 Laut Bild gibt es bei Flick die Überlegung, vier Torhüter für das Turnier zu nominieren. Deshalb stehe neben Leno auch Hoffenheims OLIVER BAUMANN auf der vorläufigen Liste. © getty 4/40 ROBIN KOCH (Leeds United/26 Jahre/8 Länderspiele): In der Premier League gerade auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, hat Koch im Kampf um den endgültigen Kader nichts mitzureden. Für Flicks geheime Liste könnte es aber gereicht haben. © getty 5/40 JONATHAN TAH (Bayer 04 Leverkusen/26 Jahre/16 Länderspiele): In der Innenverteidigung darf Tah sich weit hinten anstellen - auch angesichts des miserablen Saisonstarts der Werkself wohl keine Option für Flick. © getty 6/40 RIDLE BAKU (VfL Wolfsburg/24 Jahre/4 Länderspiele): Hat in dieser Saison noch nicht so richtig seine Form gefunden. Da die Rechtsverteidiger-Position nicht die dichtbesetzteste ist, vermutlich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weggestrichen. © getty 7/40 MARIUS WOLF (BVB/27 Jahre/0 Länderspiele): Hat bislang noch kein Länderspiel absolviert, daran wird sich in Katar wohl auch nichts ändern. Aus den gleichen Gründen wie Baku könnte er aber zum erweiterten Kandidatenkreis zählen. © getty 8/40 ROBIN KNOCHE (Union Berlin/30 Jahre/0 Länderspiele): Union Berlin ist Tabellenprimus - das bedeutet, dass einige Eiserne auf Flicks Radar sein dürften. Knoche als Innenverteidiger aber vermutlich eher am Rande. © getty 9/40 MARCEL HALSTENBERG (RB Leipzig/31 Jahre/9 Länderspiele): Nach einigen Verletzungen ist der Leipziger in dieser Saison wieder regelmäßig auf dem Rasen zu sehen, ein Kandidat für die Top-26 ist er aber kaum. © getty 10/40 CHRISTIAN GÜNTER (SC Freiburg/29 Jahre/6 Länderspiele): Der SC Freiburg hat in der Bundesliga einen Raketenstart hingelegt, nicht zuletzt dank seines Kapitäns auf der linken Außenverteidigerposition. Für Katar wird es hinter Raum und Gosens knapp. © getty 11/40 BENJAMIN HENRICHS (RB Leipzig/25 Jahre/7 Länderspiele): Wurde zuletzt häufig für die Nationalmannschaft nominiert, sammelte aber nur wenige Minuten. Könnte auf der Kippe stehen. © getty 12/40 ARMEL BELLA-KOTCHAP (FC Southampton/20 Jahre/1 Länderspiel): Starke Leistungen in England brachten ihm den ersten Länderspieleinsatz ein, musste zuletzt allerdings mit ausgekugelter Schulter zuschauen. Dennoch mit Potential für die WM. © getty 13/40 MATS HUMMELS (BVB/33 Jahre/76 Länderspiele): Ob der Routinier mit nach Katar fahren darf, habe Flick nach eigener Aussage bei MagentaTV "noch nicht zu 100 Prozent entschieden". Die Top-55 sollten aber drin sein. © getty 14/40 MARCO REUS (BVB/33 Jahre/48 Länderspiele): Kämpft aktuell mit Sprunggelenksproblemen, war vor seiner Verletzung allerdings in Topform. Wenn Reus bis zur WM wieder fit wird, ist er im Kader wohl gesetzt - auf der erweiterten Liste wird er nicht fehlen. © getty 15/40 JULIAN WEIGL (Borussia Mönchengladbach/27 Jahre/6 Länderspiele): Überzeugt bei der Borussia zunehmend, könnte im defensiven Mittelfeld als Backup hinter Kimmich, Goretzka und Gündogan dienen. © getty 16/40 JANIK HABERER (Union Berlin/28 Jahre/0 Länderspiele): Hat im zentralen Mittelfeld der Eisernen zuletzt gut für Torgefahr gesorgt. Aufgrund der hochkarätigen Alternativen auf seiner Position aber kein Kandidat für die WM. © getty 17/40 MAHMOUD DAHOUD (BVB/26 Jahre/2 Länderspiele): In der Rangordnung der zentralen Mittelfeldspieler ebenfalls weit hinten, zudem bereits seit August mit einer Schulterverletzung raus. Bei 55 Namen könnte es aber noch gelangt haben. © getty 18/40 VITALY JANELT (FC Brentford/24 Jahre/0 Länderspiele): War im Februar der Grund für eine Reise Flicks nach England, ist beim FC Brentford gesetzt - aber eben auch im viel zitierten defensiven Mittelfeld. Eventuell am Ende der Liste. © getty 19/40 GRISCHA PRÖMEL (TSG Hoffenheim/27 Jahre/0 Länderspiele): Ebenfalls ein Akteur, der am erweiterten Kader kratzt. Ist absolute Stammkraft im Mittelfeld der TSG. © getty 20/40 MARIO GÖTZE (Eintracht Frankfurt/30 Jahre/63 Länderspiele): Darf der Neu-Frankfurter uns ein weiteres Mal zum WM-Titel schießen? Vermutlich nicht. Dank guter Leistungen bei der Eintracht aber sicherlich in den Top 55. © getty 21/40 HANY MUKHTAR (Nashville SC/27 Jahre/0 Länderspiele): 23 Treffer und elf Vorlagen - das ist die Bilanz des besten Torjägers der MLS. Die Hoffnung auf die WM sei da, sagt der Knipser gegenüber Sport1 - die Chancen aber vermutlich gering. © getty 22/40 RANI KHEDIRA (Union Berlin/28 Jahre/0 Länderspiele): Dürfte sich wie Knoche und Haberer Hoffnungen machen, dass gute Leistungen beim Tabellenführer auch für das Nationalteam reichen könnten. Laut Bild auf jeden Fall im erweiterten Aufgebot. © getty 23/40 EMRE CAN (BVB/28 Jahre/37 Länderspiele): Reservist bei Dortmund - das ist nicht genug für eine weitere Nominierung nach der EM 2020. © getty 24/40 MAXIMILIAN ARNOLD (VfL Wolfsburg/28 Jahre/3 Länderspiele): In der Nations League nachnominiert worden, jedoch ohne das Feld zu betreten. Damit wohl eher ein Kandidat, der vor Katar noch ausgesiebt wird. © getty 25/40 ANTON STACH (Mainz 05/23 Jahre/2 Länderspiele): Hatte bei Mainz zu Beginn der Saison Schwierigkeiten, kam zuletzt aber besser in Form und strahlte auch Torgefahr aus. Beim hochklassigen Mittelfeld des DFB-Teams aber hinten dran. © getty 26/40 FLORIAN WIRTZ (Bayer 04 Leverkusen/19 Jahre/4 Länderspiele): Ein fitter Wirtz wäre in Katar wohl dabei, mit Kreuzbandriss wird es allerdings schwierig. Ob der Leverkusener noch rechtzeitig genesen kann, ist fraglich. © getty 27/40 ROBIN GOSENS (Inter Mailand/28 Jahre/14 Länderspiele): Bei Inter im Mittelfeld, im Nationaldress traditionell auf der Linksverteidiger-Position. Dürfte dort als Ersatzmann von Raum mitfliegen. © getty 28/40 ROBERT ANDRICH (Bayer 04 Leverkusen/28 Jahre/2 Länderspiele): Einer der vielen Spieler, die um eine Backup-Rolle für Kimmich, Goretzka und Gündogan buhlen - bei Leverkusens Saisonstart allerdings eher mit schlechten Aussichten. © getty 29/40 CHRISTOPH KRAMER (Borussia Mönchengladbach/31 Jahre/12 Länderspiele): Zuletzt hat er die Nationalmannschaft eher als TV-Experte begleitet, blüht allerdings bei Gladbach wieder auf. Laut Bild zumindest mal auf der Liste. © getty 30/40 LUCA NETZ (Borussia Mönchengladbach/19 Jahre/0 Länderspiele): Auch Teamkollege Netz, bisher 21-mal in den U-Teams im Einsatz, befindet sich laut der Bild auf der Liste. Im Klub ist er nur Ergänzungsspieler ist, eine Nominierung scheint unwahrscheinlich. © getty 31/40 ROBERT GLATZEL (HSV/28 Jahre/0 Länderspiele): Ganz weit weg vom finalen Kader, seine sieben Tore in der zweiten Liga könnten ihm aber einen Platz am hinteren Ende der Liste eingebracht haben. © getty 32/40 KEVIN VOLLAND (AS Monaco/30 Jahre/15 Länderspiele): Ist von Verletzungen geplagt und kommt für Monaco kaum zum Einsatz. Das Nationaltrikot wird er in diesem Jahr wohl nicht mehr überstreifen. © getty 33/40 MERGIM BERISHA (FC Augsburg/24 Jahre/0 Länderspiele): Von Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter beim RedaktionsNetzwerk Deutschland als "Überraschungskandidat" für die WM bezeichnet. Den Anruf vom Bundestrainer bekommen aber einige Kandidaten vor ihm. © getty 34/40 JONATHAN BURKARDT (Mainz 05/22 Jahre/0 Länderspiele): Auch Burkardt hat nach konstant guten Leistungen im Verein wärmste Worte aus eigenen Reihen geerntet, genau wie Berisha werden die aber nicht genügen. © getty 35/40 KEVIN SCHADE (SC Freiburg/20 Jahre/0 Länderspiele): War am guten Saisonstart der Breisgauer nur wenige Minuten beteiligt, hat in fünf Einsätzen als Joker einmal getroffen. Selbst für die erweiterte Liste ein Wackelkandidat. © getty 36/40 YOUSSOUFA MOUKOKO (BVB/17 Jahre/0 Länderspiele): Beim Jungstar der Borussia ist die Frage nicht "ob", sondern "wann". Nach Infos der Süddeutschen Zeitung mit auf der Liste. Die Bild kann dies bestätigen. © getty 37/40 NICLAS FÜLLKRUG (SV Werder Bremen/29 Jahre/0 Länderspiele): Kein Zweifel - als bester Torjäger der Bundesliga hat Füllkrug sich einen von 55 Plätzen verdient. Für den finalen Kader könnte Flick aber andere Namen weiter oben sehen. © getty 38/40 JULIAN DRAXLER (Benfica Lissabon/29 Jahre/58 Länderspiele): Selbst bei Benfica nur Ersatzmann, ihm dürfte Ähnliches wie Can blühen. © getty 39/40 KARIM ADEYEMI (BVB/20 Jahre/4 Länderspiele): Konnte bei Dortmund noch nicht wirklich durchstarten, für das Nationaltrikot bei einem großen Turnier scheint es noch zu früh. © getty 40/40 LUKAS NMECHA (VfL Wolfsburg/23 Jahre/7 Länderspiele): Auch wenn bei den Wölfen die Tore zuletzt nicht fallen wollten, ist Nmecha einer der wenigen waschechten Mittelstürmer. Deshalb mit guten Chancen, als Joker dabei zu sein.

