Die Vergabe der WM 2022 nach Katar ist hochumstritten und sorgt speziell jetzt vor dem unmittelbaren Turnierstart wieder für reichlich Diskussionsstoff. Im Fernsehen laufen dazu Talksendungen und Dokumentationen. SPOX fasst die TV-Reportagen zur Weltmeisterschaft kompakt zusammen.

Jetzt ist es also fast so weit: Im Dezember 2010 hatte der Fußballweltverband FIFA die vom 20. November bis 18. Dezember stattfindende Weltmeisterschaft 2022 an Katar vergeben - obwohl mit USA, Südkorea, Japan und Australien durchaus fußballaffinere Nationen ebenfalls um die Ausrichtung des Turniers gebuhlt hatten. Für reichlich Gesprächsstoff sorgt diese Entscheidung bereits seit über einer Dekade.

Der Tenor in der breiten Öffentlichkeit: In Kreisen des FIFA-Exekutivkomitees verkauften bei der Wahl im Zuge der Vergabe einige mächtige Funktionäre ihre Stimmen einfach an das reiche Katar. Drei Mitgliedern wurde das sogar nachgewiesen. Ein schmutziges Geschäft, das zu allem Überfluss jedoch nochmals von den menschenunwürdigen Zuständen für die Gastarbeiter zur Errichtung von Stadien und Infrastruktur in den Schatten gestellt wurde.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International aus dem Jahr 2021 habe es zwischen 2010 und 2020 bei vor allem in den Sommermonaten glühend heißen Temperaturen aufgrund schlechter Arbeits- und Lebensbedingungen rund 15.000 Tote gegeben. Viele Fußballfans möchten diese WM aus moralischen Gründen boykottieren.

Boykottieren oder nicht? Das ist eine Frage, die unmittelbar vor dem Startschuss der WM medial wieder allgegenwärtig ist. Nicht nur in Sportsendungen wird darüber debattiert, es ist längst auch ein gesellschaftliches Thema.

Im deutschen Fernsehen wurden und werden diesbezüglich einige interessante Dokumentationen gesendet. SPOX sammelt diese hier.

WM 2022: Dokumentation über Fußball-Weltmeisterschaft in Katar - Sendetermine, Streams, Mediatheken

ZDF: "Eine Weltmeisterschaft in der Wüste. Im Winter. Aller Kritik zum Trotz: Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs gehen der Frage nach, wie Katar dieser Coup gelingen konnte."

"Geheimsache Katar", die 43-minütige Reportage des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders, sorgte landesweit für Aufsehen und Schlagzeilen. Grund: Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman hatte darin die in Katar verbotene Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet.

Das ZDF hat auch für das Magazin "Frontal21" eine Dokumentation gedreht. Diese läuft 22 Minuten.

ProSieben: "Katar ein Land ohne Fußballkultur, dafür mit einer umstrittenen Menschenrechtslage. Wie konnte es so weit kommen? Und wie lässt sich der Sport retten? "ProSieben THEMA: Das Milliardenspiel: Die verkaufte WM" zeigt die Machenschaften des Fußball-Weltverbands und ihrer korrupten Vergabe."

"Das Milliardenspiel". Die verkaufte WM - die Doku von ProSieben ist 77 Minuten lang.

ARD: "'Katar - WM der Schande' ist eine vierteilige 'Sport inside' Doku-Serie über eines der kontroversesten Sportereignisse unserer Zeit: die FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar."

Der öffentlich-rechtliche Sender unterteilt die Dokumentation in vier Episoden. Diese sind jeweils eine halbe Stunde lang.

arte: "Anhand des Porträts der Königsfamilie erzählt der Dokumentarfilm die Geschichte des Wüstenkönigreichs Katar, das auf dem größten Gasfeld der Welt sitzt. Dabei ist das Land hin- und hergerissen zwischen westlicher Lebensweise und Beduinen-Tradition. Vor dem Hintergrund der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft 2022 will dieser Film das Land aus der Innenperspektive zeigen. [...]. Der Dokumentarfilm schildert das Schicksal einer Nation, die sich mit ihrem Reichtum mitten in den Machtspielen der westlichen Staaten, der Ölgesellschaften und der Länder des Nahen Ostens befindet."

"Katar - Gas und Spiele": 93 Minuten lang befasst sich diese Dokumentation mit dem Thema WM in Katar.

