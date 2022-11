Dänemark vs. Tunesien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der WM 2022 in Katar startet Dänemark mit einer Menge Rückenwind. Diesen haben sie sich lange und hart erarbeitet. Zum Auftakt wartet Gruppengegner Tunesien. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Partie Dänemark vs. Tunesien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Dänemark blickt zurück auf ein EM-Halbfinale, eine souveräne WM-Qualifikation und eine überzeugende Nations League. Das Nationalteam von Trainer Kasper Hjulmand will mit Selbstbewusstsein in Katar auf dem Platz für Furore sorgen,

Christian Eriksen ist auch nach seiner dramatischen Herzattacke beim EM-Spiel gegen Finnland 2022 der große Star des dänischen Nationalteams. Bei seinem neuen Klub Manchester United fand er zurück in die Spur und ist sicherlich gewillt, Danish Dynamite als Anführer über die Gruppenphase hinaus zu führen.

Mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich steht zwar ein waschechter Titelfavorit in der eigenen Gruppe. Jedoch sind die weiteren Gruppengegner Tunesien und Australien für Dänemark durchaus schlagbar.

Tunesien ist wahrlich Außenseiter gegen Dänemark. Dennoch sind die Nordafrikaner nicht zu unterschätzen. Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln ist wohl der große Antreiber und Führungsspieler der Tunesier. Wie sich Tunesien gegen Dänemark schlägt und wo Ihr das sehen könnt, zeigt Euch SPOX im Folgenden.

Dänemark vs. Tunesien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV

Das Gruppenspiel der WM 2022 zwischen Dänemark und Tunesien könnt Ihr live und in voller Länge im Free-TV sehen. Das ZDF zeigt für Euch die Begegnung. Vor Anpfiff läuft ab 13 Uhr das Sportstudio mit den Vorberichten.

Ab 14 Uhr wird dann nach Katar ins Al-Rayyan Stadium zu Kommentator Béla Réthy geschalten. Für den renommierten Reporter wird es die letzte WM seiner Karriere sein.

Außerdem besitzt Magenta TV, neben exklusiven Partien, die Rechte für alle 64 Paarungen. Damit ist es auch möglich, mit dem Magenta-TV-Angebot das Spiel im TV zu verfolgen.

Dänemark vs. Tunesien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im Livestream

Magenta TV bietet neben der TV-Übertragung auch einen eigenen Livestream an. Über magentatv.de ist es möglich mit einem kostenpflichtigen Abo die Partie zu sehen.

Auch das ZDF ist im digitalen Raum gut aufgestellt. In ihrer Mediathek könnt Ihr das Spiel Dänemark vs. Tunesien live und in voller Länge streamen.

Dänemark vs. Tunesien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im Liveticker

Wenn Ihr kein Magenta-TV-Abo abschließen und das Spiel nicht über ZDF sehen wollt, gibt es noch eine weitere Alternative für Euch. Denn: SPOX bietet einen ausführlichen Ticker an. Damit verpasst Ihr nichts vom Spiel.

Dänemark vs. Tunesien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Begegnung : Dänemark gegen Tunesien

: Dänemark gegen Tunesien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anpfiff : 14 Uhr

: 14 Uhr Datum : 22. November 2022

: 22. November 2022 Ort : Education City Stadium, Katar

: Education City Stadium, Katar TV : Magenta TV, ZDF

: Livestream : Magenta TV , ZDF Mediathek

: , Liveticker: SPOX

Dänemark vs. Tunesien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Spielplan der Gruppe D