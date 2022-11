Brasilien vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit Brasilien startet bei der WM 2022 in Katar am heutigen Tag einer der Topfavoriten in das Turnier. Das Team trifft in der Gruppe G am Abend auf Serbien. Alle Informationen zu der Übertragung der Weltmeisterschaftspartie und wo Ihr das Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag, den 21. November, bestreiten Brasilien und Serbien ihr erstes Gruppenspiel bei der WM 2022 in Katar. Die Begegnung in der Gruppe G startet um 20.00 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail.

Brasilien gilt bei der WM in Katar als einer der großen Favoriten auf den Titel. Mit Spitzenspielern wie Neymar von PSG oder Vinicius Junior von Real Madrid bringt Brasilien einen individuell starken Kader nach Katar. Ein Selbstläufer wird die Gruppenphase für das Team von Tite dennoch keines Wegs. Mit Serbien, der Schweiz und Kamerun ist die Gruppe G stark besetzt.

Individuelle Klasse besitzt auch das Team aus Serbien. Vor allem in der Offensive ist die Mannschaft von Dragan Stojkovic hervorragend besetzt. Sergej Milinkovic-Savic und Kapitän Dusan Tadic bilden das Herzstück des serbischen Angriffs. Auf den Außen sorgt vor allem Ex-Frankfurt Profi Filip Kostic für viel Wirbel. Mit Milos Veljkovic von Werder Bremen steht im Kader von Serbien auch ein aktueller Bundesliga-Spieler.

WM 2022 in Katar: Die Spiele am 21. November

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr G Schweiz Kamerun al-Janoub-Stadion (40.000 Plätze) Liveticker 14.00 Uhr H Uruguay Südkorea Education City Stadium (40.000 Plätze) Liveticker 17.00 Uhr H Portugal Ghana Stadium 974 (40.000 Plätze) Liveticker 20.00 Uhr G Brasilien Serbien Lusail Iconic Stadium (86.250 Plätze) Liveticker

Brasilien vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am heutigen Tag das ZDF das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Serbien bei der WM 2022 live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen dort um 19.25 Uhr. Das ZDF-Team besteht am heutigen Tag aus Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein sowie den Experten Christoph Kramer und Sandro Wagner.

© getty Neymar möchte mit Brasilen bei der WM in Katar um den Titel mitspielen.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Begegnung zwischen Brasilien und Serbien alternativ im Livestream auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Bei MagentaTV seht Ihr das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Serbien live und vollumfänglich im Pay-TV. MagentaTV beginnt am Donnerstag mit der Übertragung der WM-Begegnung um 19.15 Uhr. Ab 20.00 Uhr ist Christian Strassburger für den Pay-TV-Sender als Kommentator im Einsatz. Mit der MagentaTV-App oder mit Eurem Laptop im Browser seht Ihr als MagentaTV-Kunden den Livestream des Senders.

Brasilien vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: WM-Gruppenspiel, 1. Spieltag

WM-Gruppenspiel, 1. Spieltag Duell: Brasilien vs. Serbien

Brasilien vs. Serbien Gruppe: Gruppe G

Gruppe G Datum: 24. November 2022

24. November 2022 Anpfiff: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail Übertragung im TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung im Livestream: zdf.de, MagentaTV

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Ex-Frankfurt-Profi Filip Kostic ist bei Serbien als Dauerbrenner auf den linken Seite gesetzt.

WM 2022 - Gruppe G: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 24. November 11 Uhr Schweiz Kamerun 24. November 20 Uhr Brasilien Serbien 28. November 11 Uhr Kamerun Serbien 28. November 17 Uhr Brasilien Schweiz 02. Dezember 20 Uhr Serbien Schweiz 02. Dezember 20 Uhr Kamerun Brasilien

Brasilien vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch die Begegnung zwischen Brasilien und Serbien in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns seid Ihr über das Spielgeschehen immer auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Brasilien vs. Serbien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro - Neymar, Lucas Paqueta - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro - Neymar, Lucas Paqueta - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior Serbien: V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic - Lazovic, Racic, Kostic - S. Milinkovic-Savic, Tadic - Vlahovic, A. Mitrovic

WM 2022 in Katar: Zetiplan im Überblick