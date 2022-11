Rekordweltmeister Brasilien zählt bei der Weltmeisterschaft in Katar zu den Topfavoriten auf den WM-Titel. Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer - hier erfahrt Ihr das Wichtigste zum Kader der Brasilianer.

1958, 1962, 1970, 1994, 2002 und jetzt auch 2022? Holt der Rekordweltmeister Brasilien in Katar seinen sechsten Titel? Dies wird sich in den kommenden Wochen herausstellen, zum engen Favoritenkreis gehört die Selecao jedoch auf jeden Fall.

Das Großereignis in Katar beginnt am 20. November, die Brasilianer sind aber erst ab dem 24. November in der Gruppe B gegen Serbien, die Schweiz und Kamerun im Einsatz.

Mit welchen Spielern nimmt Brasilien an der WM teil? Welche Rückennummern tragen sie und wer gehört zum Trainer- und Betreuerteam? SPOX liefert Euch die Antworten darauf.

Brasilien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Kaum ein Land hat bei der WM so einen breiten Kader wie die Brasilianer. Das beginnt bereits im Tor, wo mit Alisson Becker und Ederson gleich zwei Weltklasse-Torhüter um die Nummer eins kämpfen. Wobei diese Rolle in Katar aller Voraussicht nach Liverpools Becker, Welttorhüter von 2019, übernehmen wird.

© getty Brasilien gehört zu den Top-Favoriten auf den WM-Titel.

Auch die Abwehr ist voll mit Stars aus Vereinen wie Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Real Madrid und dem FC Chelsea. Juve stellt mit Danilo, Bremer und Alex Sandro gleich drei Nationalspieler zur Verfügung, zudem hat es der ehemalige Bianconeri Dani Alves mit seinen 39 Jahren ebenfalls in den Kader von Trainer Tite geschafft.

Im Mittelfeld geht es mit prominenten Namen weiter - Casemiro, Fabinho und Fred, um ein paar davon zu nennen. Doch die wahre Stärke des Kaders findet man im Angriff. Superstar Neymar befindet sich aktuell in bestechender Form, in 20 Pflichtspielen für Paris Saint-Germain schoss er 15 Tore und legte weitere zwölf auf. Er wird also das Team anführen. Bei dieser Aufgabe bekommt er im Angriff jedoch auch Unterstützung von Spielern wie Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Richarlison und Rodrygo. Die Stürmerposition ist außerdem so gespickt mit Stars, dass Roberto Firmino vom FC Liverpool kein WM-Ticket bekommen hat.

Brasilien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Alisson Becker FC Liverpool 1 Ederson Manchester City 23 Weverton Palmeiras 12 Abwehr Daniel Alves Pumas Mexiko-Stadt 13 Danilo Juventus Turin 2 Bremer Juventus Turin 22 Alex Sandro Juventus Turin 6 Marquinhos Paris Saint-Germain 4 Thiago Silva FC Chelsea 3 Eder Militao Real Madrid 14 Alex Telles FC Sevilla 16 Mittelfeld/Sturm Casemiro Manchester United 5 Fred Manchester United 8 Fabinho FC Liverpool 15 Bruno Guimaraes Newcastle United 17 Lucas Paqueta West Ham 7 Everton Ribeiro Flamengo 26 Neymar Paris Saint-Germain 10 Vinicius Junior Real Madrid 20 Rodrygo Real Madrid 21 Richarlison Tottenham Hotspur 9 Raphinha FC Barcelona 11 Antony Manchester United 18 Gabriel Jesus FC Arsenal 19 Gabriel Martinelli FC Arsenal 24 Pedro Flamengo 25

Brasilien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer und Betreuer

Name Funktion Tite Trainer Cleber Xavier Co-Trainer Matheus Bachi Co-Trainer Claudio Taffarel Torwarttrainer Fabio Mahseredjian Fitnesstrainer Juninho Paulista Teamkoordinator

WM 2022 - Gruppe G: Der Spielplan

Für Brasilien geht das Turnier am 24. November mit dem ersten Gruppenspiel gegen Serbien, das zum dritten Mal an einer WM teilnimmt, los. Am 28. November trifft die Selecao dann auf die Schweiz. Übrigens: Brasilien, die Schweiz und Serbien waren bereits bei der WM 2018 in einer Gruppe, damals schafften es die Brasilianer und die Schweizer ins Achtelfinale.

Zu guter Letzt treffen Neymar und Co. am 2. Dezember auf Kamerun.