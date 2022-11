Zwei Wochen vor Katar 2022: Das sagen die WM-Botschafter zum Turnier

Es gibt kein größeres Ereignis als die Fußball-WM - das sagen Fans, aber das sagen auch und vor allem diejenigen, die während der Weltmeisterschaften zu Legenden wurden. Das sagen die WM-Botschafter über die WM in Katar.

In genau zwei Wochen beginnt die WM in Katar.

Alle vier Jahre fiebern alle mit, wenn das ultimative Spektakel des Fußballs vor der Tür steht. Nachdem Russland 2018 Gastgeber war, wird dieses Mal Katar die Ehre zuteil, die besten Mannschaften der Welt zu empfangen. Ein wirklich besonderes Ereignis, über das die Stars der Vergangenheit und WM-Botschafter gerne sprechen.

Carlos Dunga (Weltmeister 1994 mit Brasilien)

"Es scheint, als käme der WM-Pokal immer zum richtigen Zeitpunkt zu uns", erinnert sich die brasilianische Legende. "Der richtige Zeitpunkt, um die Menschen wieder zu vereinen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wobei jede Form des Denkens respektiert wird. Das ist es, woran uns die Weltmeisterschaft erinnert: Jetzt haben wir das gleiche Team und wir erinnern uns daran, dass wir keine Feinde sind."

Lothar Matthäus (Deutscher Rekordnationalspieler und Weltmeister 1990):

"Wir werden in Katar im November gutes Wetter für den Fußball haben", sagte Matthäus. "Ich habe in Kalifornien gespielt und weiß, wie es dort ist, ich habe in Mexiko gespielt und wir wussten, wie heiß es dort ist. Aber in Katar wird das Wetter im November wunderschön zum Fußballspielen sein. Wir werden ein Fußballfest erleben."

© getty DAS Tor von Lothar Matthäus. Dafür wurde vermutlich der Begriff "fulminant" erfunden. Deutschland gewinnt 4:1. Matthäus spielt Ü-B-E-R-ragend.

Stoitschkow: "Diese WM wird anders sein"

Yakubu Aiyegbeni (WM-Teilnehmer mit Nigeria 2010)

"Alle reden von der Weltmeisterschaft in Katar", betont Yakubu. "Man träumt davon, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Alle vier Jahre will man dabei sein. Es ist wie ein Traum, der wahr wird."

Carli Lloyd (Weltmeisterin 2015 mit den USA)

"Die Weltmeisterschaft ist...", beginnt die Legende der US-Nationalmannschaft der Frauen. "Ich meine, es gibt nichts Größeres und Besseres."

Hristo Stoitschkow (WM-Teilnehmer mit Bulgarien 1994 und 1998)

"Die FIFA tut etwas Wichtiges: Sie spielt für den Frieden", sinniert die bulgarische Ikone. "Es spielt keine Rolle, aus welchem Land wir kommen, welche Hautfarbe wir haben oder welcher Religion wir angehören - wir alle jagen einem Fußball hinterher, der die Form einer Kugel hat. Die ganze Welt muss freundlich und vereint sein und einander umarmen. Ich glaube wirklich, dass diese Weltmeisterschaft unglaublich sein wird.

Diese WM wird eine der Besten seit langem sein. Ich glaube, diese WM wird ganz anders sein und die Menschen werden sie sehr genießen."

Geremi (WM-Teilnehmer mit Kamerun 2002 und 2010)

"Fußball ist eine Art Religion, die alle zusammenbringt", sagt der Kameruner. "Es ist eine tolle Sache, wenn das Ergebnis positiv ist. Für mich ist die Weltmeisterschaft also das größte Turnier der Welt."

"Er macht ihn!" Tapetenwechsel bei WM-Held Götze? © getty 1/24 Mario Götze wird am 3. Juni 30 Jahre alt. Anlässlich seines Ehrentags blicken wir zurück auf die Helden von Rio 2014 - und zeigen Euch, was Sie heute so machen. Beim Torhelden vom Finale könnte ein erneuter Tapetenwechsel anstehen ... © getty 2/24 TOR - MANUEL NEUER (109 Länderspiele): Immer noch Stammtorwart der Nationalmannschaft und weiterhin mit ganz starken Leistungen. Marc-Andre ter Stegen ist ein hartnäckiger Konkurrent, kommt am Kapitän aber nicht vorbei. © getty 3/24 ROMAN WEIDENFELLER (5): Durfte 2014 ohne Einsatz Weltmeister werden. Letztes Länderspiel im Juni 2015 gegen Gibraltar. Er beendete seine Karriere 2018 bei Borussia Dortmund. © getty 4/24 RON-ROBERT ZIELER (6): Ohne Einsatz beim WM-Triumph, kein Kandidat mehr für Löw. Sein letztes Länderspiel liegt über fünf Jahre zurück. War Stammtorwart beim VfB Stuttgart und ist dies nun auch wieder bei Hannover in der 2. Liga. © getty 5/24 ABWEHR - JEROME BOATENG (76): Von Löw nach dem WM-Desaster 2018 aussortiert. Stand bei Bayern auf der Abschussliste, rehabilitierte sich aber stark - für eine Vertragsverlängerung hat's dennoch nicht gereicht. Nun in Lyon. © getty 6/24 ERIK DURM (7): WM-Tourist, anschließend nicht Teil des Neuaufbaus. Stieg in England mit Huddersfield Town ab und spielt seit 2019 für Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen wurde er als Dauerreservist Europa-League-Sieger. © getty 7/24 MATTHIAS GINTER (46): Seine Zeit kam erst nach dem WM-Titel, Ginter ist Teil der neuen, verjüngten Mannschaft. Lange unverzichtbar bei Borussia Mönchengladbach. Im Sommer verlässt er die Fohlen ablösefrei und wechselt zum SC Freiburg. © getty 8/24 KEVIN GROSSKREUTZ (6): Der Abgestürzte unter den Weltmeistern. Nach einigen Skandälchen landete er bei Uerdingen in der 3. Liga, dort wurde er suspendiert und klagte erfolgreich. Beendete seine Profkarriere und kickt mit Freunden in der Westfalenliga. © getty 9/24 BENEDIKT HÖWEDES (44): Auf dem Weg zum WM-Titel ein Ausbund an Konstanz, verpasste keine Minute. Später von Domenico Tedesco bei Schalke 04 vergrault. Spielte vor dem Karriereende bei Lokomotive Moskau. Nun beim DFB tätig. © getty 10/24 MATS HUMMELS (76): Turm in der Schlacht 2014. Später wurden Geschwindigkeitsdefizite augenscheinlich, von Löw aussortiert. Ging überraschend zurück zum BVB, dort kommen Süle und Schlotterbeck dazu. Spielt unter Hansi Flick derzeit keine Rolle. © getty 11/24 PER MERTESACKER (104): Legendär war sein Eistonnen-Spruch. Hörte nach der WM in der Nationalmannschaft auf, spielte aber weiter für den FC Arsenal. Dort leitet er inzwischen die Jugend-Akademie. Außerdem TV-Experte. © getty 12/24 SHKODRAN MUSTAFI (20): Besonders in Erinnerung ist sein Tanz vor dem WM-Pokal in Rio de Janeiro. Seit 2016 bei Arsenal, 2017 letztmals für Deutschland. Bitter, der Abstieg mit Schalke. Zuletzt bei Levante in Spanien und dort sehr glücklos. © getty 13/24 MITTELFELD/ANGRIFF - JULIAN DRAXLER (58): 2014 die große Hoffnung, beim Confed Cup 2017 zum Anführer gereift. Wechselte von S04 erst nach Wolfsburg und dann zu PSG. Spielt dort mit Neymar und Mbappe zusammen, für die EM 2021 hat's nicht gereicht. © getty 14/24 SAMI KHEDIRA (77): Löw teilte ihm mit, er wolle "Platz und Raum schaffen" auf Khediras Sechserposition. Er war damit Löws erstes "Umbruchsopfer" nach der WM 2018. Nach 5 Jahren bei Juve ging er zur Hertha. Dort meist verletzt, im Sommer 2021 war Schluss. © getty 15/24 CHRISTOPH KRAMER (12): Kam im Endspiel unverhofft zum Einsatz - und fragte den Schiri nach einem Zusammenprall, ob er wirklich im Finale sei. Wechselte von Mönchengladbach zu Leverkusen und zurück. In Gladbach meist gesetzt, aber keiner mehr für den DFB. © getty 16/24 TONI KROOS (106): Von Bernd Schuster als "Dieseltraktor" bezeichnet. Antwortete frech: "Von wem?" Kann immer noch das Metronom einer Mannschaft sein. Holte mit Real zuletzt seinen fünften CL-Titel. Seine DFB-Karriere beendete er 2021. © getty 17/24 PHILIPP LAHM (113): Rücktritt 2014 auf dem Höhepunkt der Karriere, für viele verfrüht. Spielte beim FC Bayern noch bis 2017 weiter. Nebenbei Unternehmer und Organisator der EM 2024. © getty 18/24 MESUT ÖZIL (92): Nach der WM 2018 für viele der Sündenbock, weil er sich vorab mit dem türkischen Autokraten Erdogan fotografieren ließ. Rücktritt im Juli 2018 via Twitter mit großem Knall. Nun bei Fenerbahce, dort aber suspendiert. © getty 19/24 BASTIAN SCHWEINSTEIGER (121): Das Spiel des Lebens im WM-Finale 2014 zu machen, war perfektes Timing. Letztes Länderspiel im August 2016. Ließ seine Karriere in den USA bei Chicago Fire ausklingen und fungiert nun als TV-Experte. © getty 20/24 MARIO GÖTZE (63): Held des WM-Finals. Hatte Probleme mit dem Ruhm und den Erwartungen, die an Löws berühmten Messi-Vergleich geknüpft waren. Kehrte 2016 reumütig nach Dortmund zurück. In Eindhoven wieder in guter Form, könnte im Sommer wechseln. © getty 21/24 MIROSLAV KLOSE (137): Tormaschine vom Dienst. Schlägt den zweiten Bildungsweg ein, gehörte 2018 zu Löws erweitertem Trainerstab. War auch Trainer von Bayerns U17, wurde dann Co-Trainer der Profis unter Hansi Flick und ging ebenfalls im Sommer. © getty 22/24 THOMAS MÜLLER (112): Nach seinem 100. Länderspiel gegen die Niederlande im November 2018 lange außen vor. Davor unverzichtbar als staksiger Raumdeuter. Unter Kovac bei den Bayern außen vor, jetzt wieder bärenstark - und seit der EM zurück beim DFB. © getty 23/24 LUKAS PODOLSKI (130): Stimmungsonkel im Campo Bahia. Traf zum Abschied aus der Nationalmannschaft 2017 nochmals gegen England mit einem Tor des Jahres. War in Japan bei Vissel Kobe, aktuell in Polen. Hat in Köln eine Dönerbude und zwei Eisläden. © getty 24/24 ANDRE SCHÜRRLE (57): Wegbereiter des Siegtores im Finale. Die Leistungsexplosion im Anschluss blieb aus. Spielte für Chelsea, dann mit wenig Erfolg in Wolfsburg und Dortmund. Nach Leihen bei Fulham und Spartak Moskau machte er Schluss - mit 29.

Aguero: "Einfluss der FIFA ist unvergleichlich"

Sergio Aguero (Vize-Weltmeister 2014 mit Argentinien)

"Wenn der reichste Mann der Welt ein ähnliches Turnier veranstalten wollte wie die FIFA es tut, würde es ihm nicht einmal annähernd gelingen", schwärmt der Argentinier.

"All die Arbeit, die die FIFA geleistet hat, um eine Weltmeisterschaft so erfolgreich zu machen! Ich denke, der Einfluss der FIFA ist unvergleichlich. Ich werde immer zu allen sagen, dass das, was die FIFA bei der Weltmeisterschaft leistet, meiner Meinung nach nicht wiederholt werden kann."

Paulo Wanchope (WM-Teilnehmer 2006 mit Costa Rica)

"Wie immer erwarte ich eine WM, bei der alle Spaß haben, unabhängig von den Ergebnissen", sagt die Legende Costa Ricas.

"Es ist genauso wichtig, den Moment zu genießen wie das Land, in dem die WM stattfindet und das, was die Spieler tun.

Das erwarte ich: dass jeder die Weltmeisterschaft genießen kann. Ich erwarte, dass diejenigen, die in Katar sein werden, das Land, die Spiele, die großen Bühnen und das Stadion auf die beste Art und Weise genießen können."

Blaise Matuidi (Weltmeister 2018 mit Frankreich)

"Es ist aufregend, denn Fußball ist der größte Sport in Frankreich", beginnt der Gewinner von 2018. "Die Franzosen leben für den Fußball. Man hat das Gefühl, dass das Land während der Weltmeisterschaft stillsteht, und das ist großartig. Ich denke, das hat einen großen Einfluss auf die französische Mannschaft, denn sie braucht die Unterstützung des ganzen Landes hinter sich."

© getty Blaise Matuidi: Brutal zweikampf- und laufstark. Mit guten Akzenten in der Offensive und entschlossenem Handeln in der Defensive. Zeigte in allen Belangen, warum seine Rückkehr in die Startelf so wichtig war. Note: 2.

Ronaldinho (Weltmeister 2002 mit Brasilien)

"Brasilien geht in jede Weltmeisterschaft mit dem Ziel, sie zu gewinnen. Keiner, der nicht aus Brasilien kommt, kann verstehen, was die Weltmeisterschaft für unser Land bedeutet. Nicht nur die Fans und Spieler, sondern jeder in Brasilien lässt die Mannschaft spüren, dass sie den Titel erwarten. Unser Präsident, Leute aus der Politik, alle sagen uns, dass wir mit dem Titel zurückkommen sollen."