Bei der WM in Katar stehen sich heute Australien und Dänemark gegenüber. Hier könnt Ihr das Gruppenspiel im Liveticker verfolgen.

Zum Abschluss der Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar treffen heute die australische und die dänische Nationalmannschaft aufeinander. SPOX tickert das Spielgeschehen live und ausführlich mit.

Australien vs. Dänemark: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Gruppe D ist ausgerechnet Dänemark stark unter Druck. Die Europäer haben aktuell nach zwei Spielen nämlich nur einen Punkt. Ein Sieg gegen die Australier muss also her, doch das wird alles andere als einfach. Im Gegensatz zu den Dänen konnte sich Australien gegen Tunesien nämlich mit 1:0 durchsetzen. Tabellenführer Frankreich ist bereits fix im Achtelfinale.

Vor Beginn: Die Partie im Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) geht um 16 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen Australien und Dänemark bei der WM 2022.

Australien vs. Dänemark: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen Australien und Dänemark läuft heute live und exklusiv bei MagentaTV, eine Free-TV-Übertragung in der ARD oder im ZDF wird nicht angeboten. Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Sendern kann man auf MagentaTV nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zugreifen.

Australien vs. Dänemark: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Australien: Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Irvine, Mooy - Leckie, McGree, Goodwin - Duke

Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Irvine, Mooy - Leckie, McGree, Goodwin - Duke Dänemark: Schmeichel - Andersen, Kjaer, Christensen - Kristensen, Höjbjerg, Eriksen, Maehle - Damsgaard, Cornelius - Lindström

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe D