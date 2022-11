Lionel Messi steht vor seiner letzten Weltmeisterschaft. Argentinien startet gegen Saudi-Arabien in die WM 2022 in Katar und versucht Messis Karriere mit dem WM-Titel zu krönen. Wo Ihr das Auftaktspiel der Albiceleste gegen Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Argentinien gilt als einer der großen Favoriten auf den WM-Titel 2022. Für den 35-jährigen Superstar Lionel Messi ist es womöglich die letzte Chance, seine Karriere mit dem Weltmeistertitel zu krönen. Die Südamerikaner sind seit 36 Spielen ungeschlagen. Das Team von Trainer Lionel Scaloni will die breite Brust aus der Erfolgsserie mit in das Turnier nehmen und bestenfalls den Titel holen.

In der Gruppe C stehen sich Argentinien, Saudi-Arabien, Mexico und Polen gegenüber. Ein Weiterkommen in dieser Gruppe ist für Argentinien ein Muss. Der Auftaktgegner Saudi-Arabien ist der große Außenseiter in dieser Gruppe. In insgesamt fünf WM-Teilnahmen konnte die saudi-arabische Nationalmannschaft nur einmal 1994 in den USA die Gruppenphase überstehen.

Der amtierende Sieger der Copa America will gleich zu Beginn der WM in Katar seine Favoritenrolle unterstreichen. SPOX zeigt Euch im Folgenden, wo Ihr das Spiel von Lionel Messi, Angel Di Maria und Co. gegen Saudi-Arabien sehen könnt.

© getty Souverän mit 5:0 gewann Argentinien um Kapitän Lionel Messi und ManCity-Stürmer Julian Alvarez im Testspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.

Argentinien vs. Saudi-Arabien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Pay-TV

Das Spiel Argentinien vs. Saudi-Arabien könnt Ihr nicht im Free-TV verfolgen. Zwar besitzen ARD und ZDF ebenfalls Rechte für die WM 2022, aber nicht alle. Nur Magenta TV zeigt alle 64 Spiele in voller Länge - so auch Argentinien vs. Saudi-Arabien.

Bei Magenta TV wird das Spiel Argentinien vs. Saudi-Arabien von Kommentator Christian Strassburger begleitet. Als Experte wird Michael Ballack fungieren. Ab 10.50 Uhr schalten sie live nach Katar.

Argentinien vs. Saudi-Arabien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Diese Gruppenspiele zeigt MagentaTV exklusiv

Datum Uhrzeit Begegnung 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 28. November 11 Uhr Kamerun -Serbien 29. November 16 Uhr Niederlande - Katar oder Ecuador - Senegal* 29. November 20 Uhr Iran - USA oder Wales - England* 30. November 16 Uhr Tunesien - Frankreich oder Australien - Dänemark* 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko oder Polen - Argentinien* 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko oder Kroatien - Belgien* 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien*

*) Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest. Ebenso welche beiden Achtelfinalspiele und welches Viertelfinalspiel MagentaTV zeigen wird.

Argentinien vs. Saudi-Arabien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im Livestream

Neben dem Pay-TV-Angebot von Magenta TV bieten sie einen Livestream an. Damit kann das Spiel vollständig und live verfolgt werden. Alle weiteren Spiele werden bei Magenta TV sowohl im TV, als auch im Livestream gezeigt.

Argentinien vs. Saudi-Arabien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im Liveticker

Ihr seid zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs und könnt das Spiel nicht im TV und Livestream sehen? Kein Problem! Dafür gibt es unseren Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr keine wichtige Aktion und seid immer live dabei.

Argentinien vs. Saudi-Arabien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Begegnung : Argentinien gegen Saudi-Arabien

: Argentinien gegen Saudi-Arabien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 11.00 Uhr

: 11.00 Uhr Ort : Lusail Iconic Stadium, Katar

: Lusail Iconic Stadium, Katar TV : Magenta TV

: Livestream : Magenta TV

: Liveticker: SPOX

Argentinien vs. Saudi-Arabien, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Spielplan der Gruppe C