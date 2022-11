Argentinien und Mexiko kämpfen heute in der WM-Gruppenphase um drei Punkte. Wir tickern das Spiel live und ausführlich mit.

Nach der Schock-Niederlage gegen Saudi-Arabien stehen Lionel Messi und Argentinien gegen Mexiko heute unter Zugzwang. Gelingt dem Südamerikameister der erste Sieg bei der WM in Katar? Im Liveticker erfahrt Ihr es.

Argentinien vs. Mexiko: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Argentinien, Mitfavorit auf den WM-Titel, hat den Start in die WM in Katar richtig verpatzt. Das Team des siebenfachen Ballon-d'Or-Gewinners Lionel Messi scheiterte überraschend mit 1:2 an Außenseiter Saudi-Arabien. Nun darf sich der Südamerikameister keinen Fehler mehr erlauben. Gegner Mexiko trennte sich am ersten Spieltag gegen Polen mit 0:0.

Vor Beginn: Gespielt wird im Lusail Iconic Stadium (Lusail). Pünktlich um 20 Uhr wird das Spiel vom Unparteiischen angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen Argentinien und Mexiko.

Argentinien vs. Mexiko: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Die ARD kümmert sich heute um die Free-TV-Übertragung. Parallel dazu ist der öffentlich-rechtliche Sender auch für die Übertragung im kostenlosen Livestream bei sportschau.de verantwortlich.

Außerdem bietet auch MagentaTV eine Möglichkeit an, Argentinien gegen Mexiko heute live zu verfolgen - jedoch nicht wie die ARD kostenlos, sondern mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Argentinien vs. Mexiko: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Argentinien: E. Martinez - Molina, L. Martinez, Otamendi, Tagliafico - de Paul, Paredes, E. Fernandez - Messi - di Maria, L. Martinez

E. Martinez - Molina, L. Martinez, Otamendi, Tagliafico - de Paul, Paredes, E. Fernandez - Messi - di Maria, L. Martinez Mexiko: Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Arteaga - Ed. Alvarez - C. Rodriguez, Guardado - Lozano, Funes Mori, Vega

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Saudi-Arabien 1 1 0 0 2:1 1 3 2 Polen 1 0 1 0 0:0 0 1 3 Mexiko 1 0 1 0 0:0 0 1 4 Argentinien 1 0 0 1 1:2 -1 0