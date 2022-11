Es wird die letzte WM des großen Lionel Messi. Den Auftakt hat Argentinien gegen Saudi-Arabien ordentlich vermasselt. Nun soll im Duell gegen Mexiko ein Sieg her. Alle Infos zur Übertragung heute live im TV, Livestream, Liveticker liefern wir Euch in diesem Artikel.

Argentinien reiste als großer Titelfavorit zur WM 2022. Die Mission war und ist klar: Lionel Messis Karriere mit dem großen Weltmeistertitel krönen und ihm so zum wohl größten Fußballspieler aller Zeiten machen - sofern er das noch nicht ist.

Doch im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien wartete ein bitteres Erwachen. Ideenlos und kraftlos wirkte vieles, was die Gauchos aufs katarische Grün brachten. Das nutzten die engagierten Saudis aus und schafften eine historische Überraschung.

Gegen Mexiko will die Albiceleste heute um 20 Uhr ein anderes Gesicht zeigen und endlich so richtig ins Turnier starten. Doch dafür müssen sie erst an Mexiko und Torhüter Guillermo Ochoa vorbei. Bereits Robert Lewandowski scheiterte vom Elfmeterpunkt an ihm.

Mexiko holte gegen ein hauchzart favorisiertes Polen einen Punkt und ist damit wohl durchaus zufrieden. Bei der WM 2018 schlugen sie Deutschland zum Auftakt und kegelten sie so mit aus dem Turnier. Das wollen sie nun gegen Favoriten Argentinien wiederholen.

Wo Ihr das Spiel Argentinien vs. Mexiko heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

© getty In seinem ersten Spiel bei einer WM blieb Inter-Stürmer Lautaro Martinez glücklos.

WM 2022 - Argentinien vs. Mexiko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Argentinien : E. Martinez - Molina, Romero , Otamendi, Tagliafico - Di Maria, De Paul, E. Fernandez, J. Alvarez - Messi, Lautaro Martinez

: E. Martinez - Molina, Romero , Otamendi, Tagliafico - Di Maria, De Paul, E. Fernandez, J. Alvarez - Messi, Lautaro Martinez Mexiko: Ochoa - Montes, Moreno, Sanchez, Gallardo - Ed. Alvarez, Herrera, Chavez - Vega, Martin, Lozano

WM 2022 - Argentinien vs. Mexiko, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung ; Argentinien vs. Mexiko

; Argentinien vs. Mexiko Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Ort : Lusail Iconic Stadium, Lusail

: Lusail Iconic Stadium, Lusail TV : Das Erste, MagentaTV

: Livestream : sportschau.de, MagentaTV

: Liveticker: SPOX

WM 2022: Der Spielplan der Gruppe C