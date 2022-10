Spanien, WM-Kader: David de Gea von Manchester United offenbar nicht auf 55er-Liste

David de Gea wird wohl nicht zur WM in Katar reisen. Der Torwart von Manchester United fehlt offenbar im vorläufigen Aufgebot Spaniens.

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique verzichtet bei der anstehenden WM in Katar offenbar auf die Dienste von Torwart David de Gea. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, fehlt der Schlussmann von Manchester United im vorläufigen 55er-Aufgebot des Titelträgers von 2010.

Gleich fünf andere Torhüter sollen es stattdessen auf die provisorische Liste geschafft haben, die im Vorfeld des Turniers beim Weltverband FIFA einzureichen war. Dazu gehören dem Bericht zufolge Robert Sánchez Brighton & Hove Albion), Unai Simón (Athletic Bilbao) und David Raya (FC Brentford) sowie als mögliche Backups im Verletzungsfall Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea) und David Soria (FC Getafe).

Obwohl de Gea bei den Red Devils die unumstrittene Nummer eins ist, ist der 31-Jährige bereits seit einiger Zeit im Ansehen von Coach Enrique immer weiter gesunken. Der 45-malige Nationalspieler war zuletzt im November 2021 überhaupt für die "Furia Roja" nominiert worden, sein letzter Einsatz für die spanische Nationalmannschaft ist sogar noch länger her. Im Oktober 2020 stand er bei der 0:1-Niederlage in der Nations League in der Ukraine im Tor.

Sein Länderspieldebüt feierte de Gea im Juni 2014 mit einem Kurzeinsatz in einem Testspiel gegen El Salvador. Bei der anschließenden WM in Brasilien blieb er ohne Einsatz. Seine einzigen beiden Turniere als Stammkeeper waren die EM 2016 sowie die WM 2018, Spanien schied jeweils im Achtelfinale aus.