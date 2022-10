SPOX-Voting: Wie soll die Rolle von Mats Hummels bei der WM im DFB-Team aussehen?

Mats Hummels hat zuletzt beim BVB ganz starke Leistungen gezeigt, die Rufe nach einer WM-Nominierung oder gar einem Stammplatz werden lauter. Wie ist Eure Meinung zum Thema?

Ein "herausragendes Spiel" habe Mats Hummels gemacht, schwärmte BVB-Coach Edin Terzic nach dem Remis gegen Manchester City und dem damit verbundenen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale von seinem Innenverteidiger.

Dieser hatte den Ex-Dortmunder Erling Haaland in 45 Minuten komplett abgemeldet und keinen einzigen Ballkontakt des Norwegers im Strafraum der Borussia zugelassen. Bereits in den Spielen zuvor hatte der Routinier, der sich mit Kritik an seinen Kollegen zuletzt nicht zurückgehalten hatte, als einer der wenigen Schwarzgelben konstant starke Leistungen gezeigt.

Doch was bedeutet das im Hinblick auf die WM? Hummels betonte mehrfach, regelmäßig im Austausch mit Bundestrainer Hansi Flick zu stehen, eine finale Entscheidung über die Nominierung sei jedoch noch nicht gefallen. Aber kann es sich Flick angesichts der nur teilweise vorhandenen Konkurrenz um Antonio Rüdiger sowie Hummels' Teamkollegen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle überhaupt erlauben, auf ihn zu verzichten? Oder müsste Hummels nicht vielmehr unangefochtener Stammspieler im DFB-Team sein? Wir wollen es von Euch wissen.

