Weniger als einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat der Generaldirektor von Shakhtar Donezk, Sergej Palkin, den Weltverband FIFA dazu aufgefordert, den Iran von der WM auszuschließen.

"Der Shakhtar Football Club fordert die FIFA und die gesamte internationale Gemeinschaft auf, die iranische Nationalmannschaft wegen der direkten Beteiligung des Landes an terroristischen Angriffen auf Ukrainer unverzüglich von der Weltmeisterschaft auszuschließen. Dies wäre eine faire Entscheidung, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf ein Regime lenken sollte, das seine besten Leute tötet und hilft, Ukrainer zu töten", heißt es in einem Statement von Palkin, der zudem dafür plädiert, dass die Ukraine den Platz des Iran bei der WM 2022 einnehmen soll.

"Die Ermöglichung der Teilnahme von Terroristen an der WM ist Politik. Es ist an der Zeit, einer solchen Politik ein Ende zu setzen", so Palkin weiter. Der 48 Jahre alte Funktionär kann nicht verstehen, dass zwar Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine von der UEFA und der FIFA von allen Wettbewerbern ausgeschlossen wurde, andere Länder, die auf russischer Seite sind, aber nicht. Russland soll in der Ukraine mit iranischen Drohnen operiert haben, was auch zu Opfern in der Zivilbevölkerung führte.

"Die Ukraine sollte bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Der Iran hat dort keinen Platz verdient!", fasste Palkin seine Forderung in einem Satz zusammen.