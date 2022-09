WM 2022 - Zeitverschiebung nach Katar: Uhrzeit und Anstoßzeiten bei der Weltmeisterschaft

Nicht mehr lange, dann ist es endlich soweit: Die WM 2022 wird in Katar ausgetragen. Doch wie viel Zeitverschiebung herrscht eigentlich zum Nahoststaat? SPOX hat die Antworten.

Vier Jahre Warten haben nun endlich ein Ende - die WM ist zurück. Zwar stellt Katar jetzt bei Weitem nicht den Sehnsuchtsort dar, den sich Fußballromantiker oder gar Menschenrechtler für die Austragung vorgestellt haben, auf das Handeln der FIFA haben Fans aber nunmal nur wenig Einfluss.

Und so bekommt das DFB-Team um Bundestrainer Hansi Flick die Möglichkeit, für den desolaten Auftritt bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland Wiedergutmachung zu betreiben. Der damals angestrebte Umbruch scheint mittlerweile auch gänzlich vollzogen zu sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann die WM-Spiele in Katar aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland zu sehen sein werden.

© getty Hansi Flick bestreitet bei der WM in Katar sein erstes großes Turnier als Trainer des DFB-Teams.

WM 2022 - Zeitverschiebung nach Katar: Uhrzeit bei der Weltmeisterschaft

Die Austragung einer Weltmeisterschaft bringt immer auch ein mehr oder weniger großes Problem mit sich: Die Zeitverschiebung. Ist diese zu groß, dann finden die Spiele im fernen eigenen Land zu unsagbaren Uhrzeiten statt. Doch wie verhält es sich nun bei der WM in Katar?

Hier kann man sich aus deutscher Sicht durchaus glücklich schätzen. Denn die Tageszeit Katars wird sich im Winter um lediglich zwei Stunden von der deutschen unterscheiden. Dabei liegt die hiesige Zeitzone hinter der mitteleuropäischen.

WM 2022 - Zeitverschiebung nach Katar: Anstoßzeiten bei der Weltmeisterschaft

Zwar steht derzeit noch nicht fest, wann die WM-Spiele im einzelnen angepfiffen werden, jedoch hat man sich bereits darauf geeinigt, welche Anstoßzeiten wann angewandt werden. Die folgende Daten beziehen sich auf die mitteleuropäische Zeitzone und damit auch Deutschland.

Gruppenphase: 11, 14, 17, 20 Uhr

11, 14, 17, 20 Uhr Achtelfinale: 16 und 20 Uhr

16 und 20 Uhr Viertelfinale: 16 und 20 Uhr

16 und 20 Uhr Halbfinale: 20 Uhr

20 Uhr Spiel um Platz 3/Finale: 16 Uhr

Die Anstoßzeiten im Gastgeberland Katar sind demnach zwei Stunden später.

WM 2022 - Zeitverschiebung nach Katar: Uhrzeit und Anstoßzeiten bei der Weltmeisterschaft - Übertragung im TV und Livestream

Die WM 2022 in Katar wird von drei Anbieter ausgestrahlt. Auf der einen Seite steht der Streamingdienst MagentaSport, der alle 64 Turnierspiele in petto hat, für den Zugriff jedoch ein entsprechendes Abonnement voraussetzt. Auf der anderen Seite finden sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wieder. Beide Kanäle zusammen haben sich insgesamt 48 Partien gesichert. Diese Spiele werden also sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream in den jeweiligen Mediatheken zu sehen sein. Alles weitere dazu erfahrt Ihr hier.

WM 2022 - Zeitverschiebung nach Katar: Uhrzeit und Anstoßzeiten bei der Weltmeisterschaft - Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Der deutsche Spielplan umfasst nach aktuellem Stand lediglich die drei Vorrundenspiele. Weitere Partien folgen erst mit erfolgreicher Qualifikation für die K.o.-Phase.

Datum Spieltag Gegner 23. November 1 Japan 27. November 2 Spanien 01. Dezember 3 Costa Rica

WM 2022 - Zeitverschiebung nach Katar: Uhrzeit und Anstoßzeiten bei der Weltmeisterschaft - Der DFB-Kader

Derzeit ist noch nicht abschließend bestätigt, welchen Spielern Bundestrainer Hansi Flick die Reise nach Katar ermöglichen wird. Die Entscheidung darüber wird aber voraussichtlich in den kommenden Wochen fallen.

Der Frage nach dem WM-Kader haben wir uns bereits in einem anderen Artikel gewidmet. Klickt hier um mehr darüber zu erfahren.