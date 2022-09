Die WM 2022 in Katar rückt von Tag zu Tag näher, damit nähert sich auch der Tag, an dem der Kader für das Turnier bekanntgegeben werden muss. Wer sind die Kandidaten im DFB-Team, wer fällt verletzt aus und wann erfolgt die endgültige Bekanntgabe? SPOX hat die Antworten.

Deutschland - Kader bei der WM 2022: Kandidaten, Ausfälle, Verletzungen, Bekanntgabe

Zum ersten Mal seit langer Zeit wird nicht Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft bei einem Großturnier als Trainer begleiten. Sein ehemaliger Co-Trainer Hansi Flick hat mittlerweile das Zepter übernommen. Der 57-Jährige wird vor allem auch bei der Bekanntgabe des WM-Kaders ein Wörtchen mitzureden haben.

Zeit bis dahin ist noch, wir blicken trotzdem schon mal auf potenzielle Kandidaten, Ausfälle, Verletzungen und sagen Euch, wann der endgültige Kader für die WM bekanntgegeben wird.

Deutschland - Kader bei der WM 2022: Kandidaten

Im Tor scheint die Frage bereits weitestgehend beantwortet zu sein. Manuel Neuer, der gegen Ungarn und England coronabedingt fehlte, sitzt auch mit seinen 36 Jahren fest im Sattel und wird das Turnier als Nummer eins bestreiten. Mit Marc-André ter Stegen gibt es zudem wohl in keinem Land eine bessere Nummer zwei. Hinter den beiden wird sich wahrscheinlich Kevin Trapp einreihen müssen.

© getty Hansi Flick muss sich für 26 Spieler entscheiden, die er in Katar mitnehmen will.

Die Innenverteidigung werden aller Voraussicht nach Niklas Süle und Antonio Rüdiger ausmachen, im Falle einer Dreierkette wären auch Matthias Ginter, Nico Schlotterbeck, Armel Bella-Kotchap, Jonathan Tah oder auch Mats Hummels Kandidaten für die Startelf. Rechts hat Flick Benjamin Henrichs und Thilo Kehrer zur Verfügung, links hat wohl David Raum beste Karten.

In Flicks Bayern-Zeit war das defensive Mittelfeldduo, bestehend aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka, nicht wegzudenken, in der Nationalmannschaft könnte es diesmal anders aussehen. Da ist neben Kimmich nun Ilkay Gündogan ein heißer Kandidat für die Startelf. Nichtsdestotrotz hat auch Goretzka garantiert einen Platz im 26-Mann-Kader sicher. Weitere Mittelfeldspieler sind Thomas Müller, Jamal Musiala und Kai Havertz. Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg wurde für die vergangenen beiden Länderspielen nachnominiert und könnte in Katar ebenfalls mit dabei sein. Auf den Außenpositionen werden es neben Leroy Sané, Serge Gnabry wohl auch Robin Gosens und Jonas Hofmann sein. Gosens und Hofmann kamen in der Vergangenheit auf den defensiven Außenbahnen zum Einsatz.

Im Sturm wird Flick vor allem auf Timo Werner setzten, Lukas Nmecha ist ebenfalls eine Option. Außerdem gibt es Spekulationen um weitere Stürmer wie Niclas Füllkrug.

Deutschland - Kader bei der WM 2022: Ausfälle und Verletzungen

Mit Marco Reus und Florian Wirtz sind aktuell zwei Spieler noch nicht fit für die WM, können es jedoch noch werden. Reus hatte sich vor eineinhalb Wochen im Revierderby gegen den FC Schalke 04 einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen, eine rechtzeitige Genesung ist sehr wahrscheinlich. Ähnlich sieht es bei Wirtz aus, der nach seinem Kreuzbandriss Mitte Oktober wieder ins Mannschaftstraining bei Bayer Leverkusen einsteigen soll. Laut der Sport Bild könnte Flick den 19-Jährigen auch dann nominieren, wenn er bei der Werkself nicht regelmäßig über die volle Distanz spielen würde.

Kein Müller, kein Gündogan! Das ist Eure Startelf für den WM-Auftakt © getty 1/13 Etwas weniger als zwei Monate sind es noch, bis die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Auftakt gegen Japan bestreiten wird. Wir haben Euch gefragt, welche Spieler dann in der Startelf stehen sollten. Das ist das Ergebnis. © getty 2/13 Tor – MANUEL NEUER: 82,4 Prozent der Voting-Stimmen | Wenig überraschend setzte sich Bayerns Nummer eins deutlich gegen seine Konkurrenten um Oliver Baumann, Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen durch. © getty 3/13 Rechtsverteidiger – JONAS HOFMANN: 61,8 Prozent der Voting-Stimmen | Der Gladbacher setzte sich dank zuletzt starker Leistungen bei Euch gegenüber Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs durch. © getty 4/13 Innenverteidiger – ANTONIO RÜDIGER: 64,9 Prozent der Voting-Stimmen | Mit deutlichem Abstand gewann der Real-Verteidiger die Wahl zum Innenverteidiger Nummer eins. © getty 5/13 Innenverteidiger – NIKLAS SÜLE: 30,5 Prozent der Voting-Stimmen | Hinter Rüdiger setzte sich der zuletzt oft kritisierte BVB-Mann etwas überraschend knapp vor Teamkollege Nico Schlotterbeck als zweite Wahl in der Abwehr-Zentrale durch. © getty 6/13 Linksverteidiger – DAVID RAUM: 43,0 Prozent der Voting-Stimmen | Das Rennen um die Linksverteidigerposition war deutlich enger. Der Leipziger setzte sich bei Eurer Wahl hauchdünn gegen Robin Gosens durch. © getty 7/13 Defensives Mittelfeld – JOSHUA KIMMICH: 74,9 Prozent der Voting-Stimmen | Der Bayern-Mittelfeldspieler ist auch in der DFB-Elf meist gesetzt. Wenig überraschend wollt Ihr Kimmich auch in der deutschen Zentrale sehen. © getty 8/13 Defensives Mittelfeld – LEON GORETZKA: 42,8 Prozent der Voting-Stimmen | Knapper wurde es dann wieder beim Mann neben Kimmich. Hier bekam Goretzka bei Euch den Vorzug vor Ilkay Gündogan. © getty 9/13 Rechtsaußen – SERGE GNABRY: 45,9 Prozent der Voting-Stimmen | Die rechte Offensivseite wird vom aktuell heftig kriselnden Bayern-Stürmer besetzt. Knapp setzte er sich hier gegen Teamkollege Leroy Sané durch. © getty 10/13 Linksaußen – LEROY SANÉ: 52,7 Prozent der Voting-Stimmen | Dieser darf in Eurem Team dafür auf der anderen Seite stürmen. Die deutschen Außen sind damit komplett in Bayern-Hand. © getty 11/13 Offensives Mittelfeld – JAMAL MUSIALA: 66,9 Prozent der Voting-Stimmen | Komplettiert wird die offensive Dreierreihe vom stark aufspielenden FCB-Youngster. Thomas Müller muss dafür unter anderem auf der Bank Platz nehmen. © getty 12/13 Sturm – KAI HAVERTZ: 67,1 Prozent der Voting-Stimmen | Ebenfalls überraschend deutlich setzte sich der Chelsea-Star gegenüber Konkurrent Timo Werner durch. Dass er die Position spielen kann, bewies er erst kürzlich beim Spiel gegen England. © getty 13/13 Und so könnte die Elf in der realtaktischen Formation aussehen.

Deutschland - Kader bei der WM 2022: Bekanntgabe

26 Spieler darf jede Nation für die WM in Katar nominieren, die Bekanntgabe des Aufgebots wird aller Voraussicht noch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause, der am 11. November eröffnet wird, veröffentlicht. Davor muss jedoch noch eine 50 Spieler große Vorauswahl getroffen werden. Diese soll, wie die Bild berichtet, spätestens am 21. Oktober erfolgen.

DFB-Team, Spielplan bei der WM 2022 in Katar: Spielplan in Gruppe E