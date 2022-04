Heute steigt die Auslosung für die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Wer die Ziehung live im TV und Livestream zeigt / überträgt, zeigt Euch SPOX.

Endlich ist es soweit! Am heutigen Freitag, den 1. April, werden die Gruppen für die bevorstehende Weltmeisterschaft 2022, die für Ende des Jahres in Katar geplant ist, ausgelost. Um 18 Uhr deutscher Zeit geht die Veranstaltung im Doha Exhibition and Convention Center in der Hauptstadt Katars los.

Die Auslosung findet also heute statt, dabei sind die 32 Teilnehmer jedoch noch gar nicht bekannt. 29 Nationen haben ihr Ticket für die WM bereits fix, drei fehlen noch. Wegen der Corona-Pandemie steigen die interkontinentalen Playoffs, bei denen vier Teams aus Asien, Nord- und Südamerika sowie Ozeanien um zwei Plätze für die Gruppenphase kämpfen, erst im Juni.

© getty In Doha (Katar) findet die Auslosung der WM-Gruppenphase statt.

Wegen des Ukraine-Konflikts musste zudem das Playoff-Halbfinalspiel zwischen der Ukraine und Schottland verschoben werden. Aus diesem Grund konnte auch das Finale, in dem Wales wartet, noch nicht stattfinden, weswegen es auch in Europa noch ein Ticket abzugreifen gibt.

Wer zeigt / überträgt Auslosung für die WM 2022 heute live im TV und Livestream

Wer die Auslosung für die WM 2022 heute live und in voller Länge sehen will, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Um die kostenlose Übertragung kümmert sich die ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet die Ziehung der Gruppenphase sowohl im Free-TV als auch im Gratis-Livestream bei sportschau.de an. Um nichts zu verpassen, müsst Ihr um 17.55 Uhr den Sender anmachen oder den Livestream öffnen. In Doha setzt die ARD dafür das Duo Esther Sedlaczek (Moderatorin) und Bastian Schweinsteiger (Experte) ein.

Weitere Optionen zur Verfolgung der WM-Auslosung sind der Livestream bei fifa.com und die Übertragung bei MagentaTV.

Wer zeigt / überträgt Auslosung für die WM 2022 heute live im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Ereignis natürlich nicht fehlen. Wir tickern das gesamte Event für Euch live mit. So erfahrt Ihr, auf welche drei Nationen die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in der Vorrunde trifft.

Hier geht es zum Liveticker der Auslosung für die WM-Gruppenphase 2022.

Wer zeigt / überträgt Auslosung für die WM 2022 heute live im TV und Livestream - Die Lostöpfe im Überblick

Bei der WM wird es wie üblich acht Gruppen mit je vier Mannschaften geben. Die Gruppen bestehen dabei stets aus jeweils einer Mannschaft pro Lostopf. Die Lostöpfe hingegen werden so gebildet, dass der Gastgeber Katar im ersten ist. Danach werden die Töpfe je nach Platz in der FIFA-Weltrangliste absteigend gefüllt. Demnach sind neben Katar die laut der Weltrangliste stärksten sieben Nationen, die sich für die WM qualifiziert haben, in Topf eins vorzufinden. So geht das von Topf zu Topf weiter. Deutschland ist im zweiten Lostopf.