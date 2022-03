In den Playoffs zur WM 2022 kommt es heute zum Duell zwischen Portugal und der Türkei. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In den WM Playoffs empfängt Portugal heute die Türkei. Wer macht einen Schritt Richtung WM 2022? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Portugal vs. Türkei: WM Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Verliere hat keine Chance mehr auf die Qualifikation zur WM 2022 in Katar. Der Sieger trifft am 29. März im Finale um eines der drei noch offenen WM-Tickets für Europa auf den Sieger der Begegnung Italien gegen Nordmazedonien. Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo geht als Favorit in das Spiel. Die von Stefan Kuntz trainierten Türken wollen ihrerseits aber für eine Überraschung sorgen. "Wir werden einen guten Matchplan haben und sehr unbequem sein", betonte der frühere Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Vor Beginn: Angepfiffen wird das Halbfinale des Playoff-Wegs C um 20.45 Uhr im Estádio do Dragão in Porto

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Playoff-Partie zwischen Portugal und der Türkei.

Portugal vs. Türkei: WM Playoffs heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Rui Patricio - Joao Cancelo, Jose Fonte, Pepe, Guerreiro - Bernardo Silva, Joao Moutinho, Danilo Perreira, Diogo Jota - Joao Felix, Ronaldo

Portugal vs. Türkei: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt Portugal vs. Türkei heute ab 20.40 Uhr im Livestream auf dazn.com und über die DAZN-App (Smartphone, Smart-TV, Tablet, ...). Zudem überträgt der Steamingdienst auch eine Konferenz mit allen vier heutigen Playoffspielen.

DAZN zeigt das Spiel auch live auf dem linearen TV-Kanal DAZN 2 und die Konferenz auf DAZN 1. Die beiden linearen TV-Sender sind aber nicht für jedermann zugänglich, sondern nur über Vodafone und Sky kostenpflichtig empfangbar.

DAZN ist nur kostenpflichtig zu empfangen. Das Monatsabo gibt es für 29,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 279,99 Euro.

WM Playoffs heute : Der Spielplan am Donnerstag