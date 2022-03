Italien trifft in den Playoffs um die WM auf Nordmazedonien. SPOX begleitet die Begegnung im Liveticker.

Wer fährt zur WM? In den Playoffs zum Turnier in Katar duellieren sich heute Italien und Nordmazedonien. Hier gibt das Spiel im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Italien vs. Nordmazedonien: WM Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Sieger der heutigen Partie kommt erst einmal in die nächste Runde und löst das Turnier-Ticket nicht gleich. Am Dienstag trifft der heutige Sieger auf Portugal oder die Türkei.

Vor Beginn: Italien geht als amtierender Europameister natürlich als klarer Favorit in die Begegnung. Alles andere als ein Weiterkommen der Mannschaft von Roberto Mancini wäre eine große Überraschung.

Vor Beginn: Im Rahmen der Playoffs um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar wird Italien heute von Nordmazedonien herausgefordert. Los geht es um 20.45 Uhr, Schauplatz ist das Stadio Renzo Barbera in Palermo.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Italien vs. Nordmazedonien: WM Playoffs heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: Donnarumma - Florenzi, Bastoni, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Locatelli - Insigne, Immobile, Berardi

Donnarumma - Florenzi, Bastoni, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Locatelli - Insigne, Immobile, Berardi Nordmazedonien: Dimitrievvski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Elmas, Ademi, Bardhi - Churlinov, M. Ristovski, Trajkowski

Italien vs. Nordmazedonien: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr die Squadra Azzurra heute live und in Farbe sehen möchtet, heißt die Anlaufstelle DAZN. Der Streamingdienst hat alle Spiele der WM-Playoffs im Programm, so also auch die Partie zwischen Italien und Nordmazedonien. Carsten Fuß wird das Geschehen für Euch kommentieren.

Das gesamte Angebot inklusive US-Sport (NBA, NFL), Motorsport, Tennis, Kampfsport, Darts und vielem mehr bekommt Ihr ab 29,99 im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabonnement. Hier könnt Ihr Euch DAZN sichern.

WM Playoffs heute live: Der Spielplan am Donnerstag