Die Auslosung der Gruppenphase für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar findet heute statt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Ziehung live im TV und Livestream sehen könnt und ob es zudem eine Free-TV-Übertragung geben wird.

WM 2022, Auslosung heute live im Free-TV? So seht Ihr die Ziehung der Gruppenphase im TV und Livestream - Wichtigste Infos

29 von insgesamt 32 WM-Teilnehmer stehen bereits fest. Nichtsdestotrotz wird am heutigen Freitag, den 1. April, die Gruppenphase für das Großereignis in Katar, das vom 21. November bis zum 18. Dezember stattfindet, ausgelost. Gründe für die noch nicht eingelösten Tickets gibt es gleich mehrere: Zum einen hat die Coronavirus-Pandemie den Spielkalender beeinflusst, so dass die interkontinentalen Playoffs mit den Nationen aus Asien, Nord- und Südamerika sowie Ozeanien erst im Juni stattfinden. An den interkontinentalen Playoffs nehmen der Fünftplatzierte der AFC-Qualifikation (Asien), der Fünftplatzierte der CONMEBOL-Qualifikation (Südamerika), der Viertplatzierte der CONCACAF-Qualifikation (Nordamerika) und der Sieger der OFC-Qualifikation (Ozeanien) teil. Zwei Nationen schaffen die Qualifikation für die WM-Gruppenphase.

© getty Ende 2022 kämpfen in Katar 32 Nationen um den WM-Pokal.

Andererseits gibt es auch in Europa Verzögerungen. Wegen des Ukraine-Konflikts und der russischen Invasion musste das Playoff-Halbfinale zwischen Schottland und der Ukraine verschoben werden. Der Sieger dieser Begegnung trifft voraussichtlich erst im Juni im Finale des A-Weges auf Wales.

Die Ziehung heute geht im Doha Exhibition and Convention Center in Doha über die Bühne. Beginn der Auslosung ist um 18 Uhr deutscher Zeit.

WM 2022, Auslosung heute live im Free-TV? So seht Ihr die Ziehung der Gruppenphase im TV und Livestream

Die Auslosung für die WM-Gruppenphase in Katar wird heute live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Verantwortlich dafür ist der öffentlich-rechtliche Sender ARD. Um 17.55 Uhr werden diesbezüglich die Livebilder aus der katarischen Hauptstadt gezeigt. Mit dabei sind Esther Sedlaczek, die sich um die Moderation kümmert, und der Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der als Experte fungiert.

Darüber hinaus bietet die ARD die Veranstaltung heute auch im Livestream bei sportschau.de an. Um diesen nutzen zu können, braucht Ihr kein Abonnement, der Zugang ist kostenlos.

Für die kostenpflichtige Variante sorgt MagentaTV. Auch dort wird die Ziehung heute zu sehen sein. Außerdem zeigt die FIFA selbst ebenfalls das Event - nämlich im Livestream bei fifa.com.

WM 2022, Auslosung heute live im Free-TV? So seht Ihr die Ziehung der Gruppenphase im TV und Livestream - Die Lostöpfe

Es gibt vier Lostöpfe, die jeweils acht Mannschaften beinhalten. Im ersten Lostopf ist der Gastgeber Katar, den Rest bestimmt die FIFA-Weltrangliste. Das heißt: Den Rest von Topf eins füllen die besten sieben Nationen der Rangliste, die sich für die WM qualifizieren konnten. Dies gilt auch für die anderen drei Töpfe. Die drei Nationen, die noch nicht qualifiziert sind, werden in Topf vier als Platzhalter platziert.