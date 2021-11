Armenien vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft ist heute zum letzten Mal in der Qualifikationsphase für die WM in Katar im Einsatz. Das DFB-Team trifft auf Armenien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist zwar seit dem 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien fix für die WM-Endrunde in Katar qualifiziert, will jedoch ihren Erfolgslauf fortsetzten. Das DFB-Team ist seit Hansi Flicks Übernahme als Bundestrainer ungeschlagen.

Eine der Nationen, die unter Flick geschlagen wurde, ist Armenien. Das Hinspiel ging mit 6:0 klar an die Deutschen. Nun kommt es zum Rückspiel.

Armenien vs. Deutschland, WM-Qualifikation: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Am heutigen Sonntag, den 14. November, stehen sich die Nationalmannschaften Armeniens und Deutschlands am 10. und letzten Spieltag der WM-Qualifikation gegenüber. Im Vazgen Sargsyan-Stadion, das in der armenischen Hauptstadt Jerewan zu Hause ist, wird die Begegnung um 18 Uhr angepfiffen.

© getty Das Hinspiel gegen Armenien ging ganz klar an Deutschland.

Armenien vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das finale Spiel der WM-Qualifikation überträgt auch heute RTL live im Free-TV. Um bei den Vorberichten von Beginn an mit dabei zu sein, müsst Ihr den Sender um 17.15 Uhr anmachen. Dann meldet sich die Moderatorin Laura Papendick bei Euch. Um den Kommentar kümmert sich danach das Duo Marco Hagemann und Steffen Freund.

Auch heute darf ein Livestream bei RTL+ (bis vor kurzem noch TVNow genannt) nicht fehlen. Obwohl die Übertragung im TV bei RTL frei empfangbar ist, fallen für den Livestream bei RTL+ Kosten an, jedoch erst nach dem der kostenlose Probemonat abgelaufen ist. Danach kostet Euch das Abo 4,99 Euro.

Armenien vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wir bei SPOX sind bei jedem WM-Qualifikationsspiel mit einem Liveticker zur Stelle. Aus diesem Grund tickern wir natürlich auch das Spiel der Deutschen gegen Armenien live und ausführlich für Euch mit. Schaut vorbei und verpasst keine Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker: Armenien vs. Deutschland.

WM-Qualifikation: Deutschlands Spielplan im Überblick

Runde Datum Heim Ergebnis Auswärts 1. Spieltag 25.03.2021 Deutschland 3:0 Island 2. Spieltag 28.03.2021 Rumänien 0:1 Deutschland 3. Spieltag 31.03.2021 Deutschland 1:2 Nordmazedonien 4. Spieltag 02.09.2021 Liechtenstein 0:2 Deutschland 5. Spieltag 05.09.2021 Deutschland 6:0 Armenien 6. Spieltag 09.09.2021 Island 0:4 Deutschland 7. Spieltag 08.10.2021 Deutschland 2:1 Rumänien 8. Spieltag 11.10.2021 Nordmazedonien 0:4 Deutschland 9. Spieltag 11.11.2021 Deutschland 9:0 Liechtenstein 10. Spieltag 14.11.2021 Armenien -:- Deutschland

Armenien vs. Deutschland: Voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams

Mit Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka und Marco Reus sind mehrere Spieler vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist. Folglich wird es ein paar Umstellungen in der Startformation gegenüber den 9:0-Sieg über Liechtenstein geben.

Voraussichtliche Aufstellung DFB-Team: ter Stegen - Hofmann, Ginter, Kehrer, Günter - Neuhaus, Gündogan - Havertz, T. Müller, L. Sané - L. Nmecha

