England vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation trifft England auf Ungarn. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie verfolgen könnt - egal ob live im TV, im Livestream oder im Liveticker.

England vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live - Die wichtigsten Infos

Am Dienstag, dem 12.10.2021, ist England Gastgeber des Fußballspiels gegen Ungarn. Die Partie beginnt um 20:45 Uhr.

England vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

England vs. Ungarn wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Das Spiel wird live und exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen.

Die Streamingplattform zeigt alle Qualifikationsspiele für die WM 2022, außer den Partien der jeweils heimischen Nationalmannschaften. In Deutschland seht Ihr also bis auf die Spiele des DFB-Teams die komplette WM-Qualifikation live auf DAZN. Das gleiche Prinzip gilt für DAZN-Kunden in Österreich und der Schweiz, wo man zwar die Spiele des DFB, aber nicht das ÖFB-Team beziehungsweise die Nati live verfolgen kann.

Dazu zeigt DAZN auch fast alle Spiele der Champions League ab dieser Saison sowie alle Bundesligaspiele an Freitagen und Sonntagen. Für die Ligue 1, Primera Division und Serie A hat DAZN ebenfalls Übertragungsrechte in Deutschland.

Den Titel "Netflix des Sports" erhält man jedoch nicht als reiner Fußballsender, stattdessen findet Ihr dort auch die NFL, NBA, MLB und NHL, Boxen, UFC, WWE, Wintersport, Motorsport, Reitsport, Extremsport, Tennis, Schach, Darts, Beachvolleyball, eSports, Handball und vieles mehr!

© getty England will gegen Ungarn zu Hause in der WM-Quali punkten.

England vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live im Liveticker

Für Leute, die unterwegs sind oder das Spiel aus anderen Gründen nicht anschauen können, gibt es eine entspannte Alternative: den SPOX-Liveticker.

England vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live: Direkter Vergleich

Begegnungen: 23

Siege England: 16

Siege Ungarn: 5

Unentschieden: 2

Torverhältnis: 60:30

England vs. Ungarn: WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle der Gruppe I

Die Engländer führen die Gruppe I souverän mit 19 Punkten an. Dahinter folgt auf Platz zwei die aktuelle Überraschungsmannschaft Albanien. Ungarn hinkt seinen Erwartungen noch etwas hinterher und steht hinter Polen mit einem Punkt Abstand auf Platz vier. Andorra konnte bislang nur einen Sieg einfahren und belegt den vorletzten Tabellenplatz vor San Marino, die mit null Punkten das Schlusslicht bilden.