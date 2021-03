Die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen. Am Mittwoch stehen aber noch einige Spiele in der WM-Qualifikation an. Welche das sind und wo Ihr diese verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

WM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream - Spielplan, Begegnungen

Volles Programm heute in der WM-Qualifikation. 15 Spiele sind am heutigen Mittwoch, 31. März, angesetzt.

Mit dem Duell der deutschen Gruppengegner Armenien gegen Rumänien geht es bereits um 18 Uhr los. Bei allen anderen Partien rollt ab 20.45 Uhr der Ball.

Dann bestreitet auch das DFB-Team das dritte Gruppenspiel in der WM-Qualifikation. Gegner ist Nordmazedonien.

Neben Deutschland ist auch Weltmeister Frankreich im Einsatz. Kylian Mbappe und Co. gastieren in Bosnien-Herzegowina. Außerdem trifft England auf Polen, das ohne den verletzt abgereisten Robert Lewandowski antreten muss.

Datum Anpfiff Heim Gast 31. März 18 Uhr Armenien Rumänien 31. März 20.45 Uhr Andorra Ungarn 31. März 20.45 Uhr Österreich Dänemark 31. März 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Frankreich 31. März 20.45 Uhr England Polen 31. März 20.45 Uhr Deutschland Nordmazedonien 31. März 20.45 Uhr Griechenland Georgien 31. März 20.45 Uhr Liechtenstein Island 31. März 20.45 Uhr Litauen Italien 31. März 20.45 Uhr Moldawien Israel 31. März 20.45 Uhr Nordirland Bulgarien 31. März 20.45 Uhr San Marino Albanien 31. März 20.45 Uhr Schottland Faröer Inseln 31. März 20.45 Uhr Spanien Kosovo 31. März 20.45 Uhr Ukraine Kasachstan

© getty Kylian Mbappe trifft mit Frankreich auf Bosnien-Herzegowina.

WM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Um die WM-Qualifikation im TV und Livestream zu verfolgen, gibt es in Deutschland mehrere Wege. Zumindest eine Partie ist heute im Free-TV zu sehen.

WM Qualifikation heute live im Free-TV

RTL zeigt das Spiel der deutschen Nationalmannschaft live und in voller Länge. Der Free-TV-Sender beginnt die Übertragung mit dem sogenannten "Countdown" vor der Partie um 20.15 Uhr.

Dann stimmen Euch Moderator Florian König und Experte Uli Hoeneß auf die Partie ein. Ab 20.45 Uhr wird dann Kommentator Marco Hagemann von Experte Steffen Freund unterstützt.

Im Anschluss werden zudem Highlights der anderen Begegnungen gezeigt. Live und in voller Länge könnt Ihr diese Spiele jedoch nicht bei RTL, sondern bei DAZN verfolgen.

WM Qualifikation heute live im Livestream

Der Streamingdienst hat alle Spiele - mit Ausnahme der Begegnungen mit deutscher Beteiligung - der WM-Qualifikation im Livestream im Angebot. DAZN zeigt damit auch 14 der 15 Spiele am heutigen Mittwoch.

Kurz vor dem Anpfiff geht der Livestream zum jeweiligen Spiel auf der Plattform online. Um den Streamingdienst nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Dieses kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Damit habt Ihr jedoch auch Zugriff auf das komplette Portfolio von DAZN bestehend aus jeder Menge Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis (WTA-Turniere), Darts (Major-Turniere, Fight-Events (Boxen, UFC) und vielen mehr. Um das ganze Programm zu testen, wird ein kostenloser Probemonat angeboten.

Ebenfalls kostenpflichtig ist der Livestream zum Spiel der DFB-Elf gegen Nordmazedonien. Dafür benötigt Ihr ein Premium-Abo bei TVNOW.

WM Qualifikation heute live: Highlights und Re-Live auf DAZN

Ihr habt den kompletten Abend verpasst, wollt aber dennoch Bewegtbild-Material von der WM-Qualifikation sehen? Kein Problem: Bei DAZN stehen Euch alle Spiele auch im Re-Live zum Abruf parat. Das gilt auch für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien.

Außerdem sind dort kurz nach Spielende auch die Highlights abrufbar. Gleiches gilt für SPOX. Ab 0 Uhr könnt Ihr Euch auch die Spielzusammenfassungen bei uns auf der Seite ansehen.

Deutschlands Kader für die EM-Generalprobe: Diese Spieler testet Jogi Löw in der WM-Quali © getty 1/27 Joachim Löw hat den deutschen Kader für die WM-Quali-Spiele Ende März bekanntgegeben. Vor seinem letzten großen Turnier als Bundestrainer, der EM im Sommer, testet Löw 26 Spieler gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. © getty 2/27 TOR – Manuel Neuer (34, FC Bayern München) © getty 3/27 Marc-Andre ter Stegen (28, FC Barcelona) © getty 4/27 Bernd Leno (29, FC Arsenal) © getty 5/27 Kevin Trapp (30, Eintracht Frankfurt) © getty 6/27 ABWEHR - Niklas Süle (25, FC Bayern München) © getty 7/27 Lukas Klostermann (24, RB Leipzig) © getty 8/27 Emre Can (27, Borussia Dortmund) © getty 9/27 Matthias Ginter (27, Borussia Mönchengladbach) © getty 10/27 Antonio Rüdiger (28, FC Chelsea) © getty 11/27 Jonathan Tah (25, Bayer Leverkusen) © getty 12/27 Marcel Halstenberg (29, RB Leipzig) © getty 13/27 Philipp Max (27, PSV Eindhoven) © getty 14/27 Robin Gosens (26, Atalanta Bergamo) © getty 15/27 MITTELFELD/ANGRIFF - Toni Kroos (31, Real Madrid) © getty 16/27 Joshua Kimmich (26, FC Bayern München) © getty 17/27 Ilkay Gündogan (30, Manchester City) © getty 18/27 Leon Goretzka (26, FC Bayern München) © getty 19/27 Amin Younes (27, Eintracht Frankfurt) © imago images 20/27 Florian Wirtz (17, Bayer Leverkusen) © imago images 21/27 Florian Neuhaus (24, Borussia Mönchengladbach) © getty 22/27 Jonas Hofmann (28, Borussia Mönchengladbach) © getty 23/27 Jamal Musiala (18, FC Bayern München) © getty 24/27 Kai Havertz (21, FC Chelsea) © getty 25/27 Serge Gnabry (25, FC Bayern München) © getty 26/27 Leroy Sane (25, FC Bayern München) © getty 27/27 Timo Werner (25, FC Chelsea)

WM Qualifikation heute im Liveticker

In Echtzeit am Ball bleibt Ihr übrigens mit unseren Livetickern. Zu allen Spielen haben wir einen im Programm. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht am Mittwoch.

Außerdem gibt es einen Konferenz-Ticker, mit dem Ihr alle späten Spiele im Blick behalten könnt. Hier entlang.

WM-Qualifikation: Termine der UEFA im Überblick