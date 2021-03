Italien gegen Nordirland: WM Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Italien trifft zum Auftakt der WM-Qualifikation am heutigen Donnerstag auf Nordirland. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Italien vs. Nordirland heute live: Ort und Anpfiff

Italien empfängt Nordirland am 1. Spieltag der Qualifikation für die WM 2022 in Katar am heutigen Donnerstag (25. März). Anpfiff der Partie in Gruppe C ist um 20.45 Uhr.

Austragungsort ist das Stadio Ennio Tardini in Parma. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in der Heimspielstätte von Parma Calcio keine Zuschauer zugelassen.

Italien - Nordirland heute live im TV und Livestream

Die Begegnung der italienischen Nationalmannschaft gegen Nordirland könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Stattdessen zeigt DAZN Italiens Auftakt in Gruppe C live in voller Länge. Der Streaminganbieter zeigt alle Spiele der WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung.

Darüber hinaus könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Begegnung sehen. Neben Länderspielen hat DAZN aber noch jede Menge weiteren Spitzenfußball im Programm, darunter die Bundesliga, Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga.

Aber auch abseits des runden Leders hat der Streamingdienst zahlreichen Live-Sport im Angebot. US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, UFC, WWE sind nur ein Teil der großen Vielfalt von DAZN.

Das Abonnement beim "Netflix des Sports" kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

WM-Qualifikation: Italien gegen Nordirland heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der WM-Qualifikation einen Liveticker an. Somit könnt Ihr auch die Partie von Italien gegen Nordirland in Textform verfolgen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst natürlich keine Tore.

Hier geht's zum Liveticker zu Italien vs. Nordirland.

Italien - Nordirland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams von Beginn an spielen:

Italien: Donnarumma - Florenzi, Acerbi, Bonucci, Spinazzola - Verratti, Locatelli, Castrovilli - Chiesa, Immobile, Insigne

WM-Qualifikation: Die heutigen Spiele im Überblick

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist heute im Einsatz. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft auf Island.