WM in Katar - Kein Regenbogen in der Wüste: "Versteck dich oder flieh, sonst wirst du umgebracht"

Die Dokumentation "Kein Regenbogen in der Wüste", die bei MagentaSport zu sehen ist, zeigt, wie Katar, der Gastgeber der 22. Fußball-Weltmeisterschaft, mit Homosexuellen, Gastarbeitern und Frauen umgeht. Gleichzeitig wird mit Begeisterung der Versuch unternommen, Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen.

Es ist ein ganz gewöhnliches Morgenritual, wenn Ali ins Bad geht, um sich zu schminken und bereit zu machen. Er wäscht sich das Gesicht, richtet seine Wimpern mit Mascara her. Dann trägt er ganz vorsichtig Lippenstift auf.

Doch ein Umstand begleitet diese normalen Tätigkeiten und macht sie außergewöhnlich. Denn in seiner Heimat musste er sich dafür verstecken und schließlich fliehen.

Ali stammt aus Katar und ist homosexuell. In seiner Heimat werden homosexuelle Menschen verfolgt, bestraft, ausgepeitscht und teilweise umgebracht. Und ausgerechnet an diesem Ort findet die Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Die Gastgeber werden zudem seit Jahren für ihren Umgang mit Gastarbeitern kritisiert, die 90 Prozent der Bevölkerung in Katar ausmachen. Sie leben unter unwürdigen Bedingungen, arbeiten auf den Baustellen und manchmal sterben sie sogar dort. Außerdem herrscht in dem kleinen Land in der Wüste eine männliche Vormundschaft, die Rechte von Frauen sind stark eingeschränkt.

WM in Katar: Zwischen Unterdrückung und Vorfreude

Doch die FIFA hält sich zurück beziehungsweise ignoriert die vielen Probleme. Für Präsident Gianni Infantino geht es nur um Fußball: "Fußball ist auf der ganzen Welt beliebt. Deshalb müssen wir die Welt öffnen und es ist wichtig, dass man überall hingeht."

Darf eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land wie Katar ausgetragen werden? Der Autor Michael Maske zeigt in der Dokumentation "Kein Regenbogen in der Wüste - Die Fußball-WM in Katar" an eindrucksvollen Beispielen die viel diskutierten Menschenrechtsverletzungen auf.

Auf der anderen Seite wird auch die Begeisterung und Freude des WM-Gastgebers aufgezeigt und die Frage behandelt, wie weit westliche Ansichten und die im Gastgeberland teilweise auseinanderliegen.

Die beeindruckende Dokumentation "Kein Regenbogen in der Wüste" und alle Spiele der Weltmeisterschaft seht Ihr bei MagentaSport.