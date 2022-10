WM in Gefahr? Englands Kyle Walker an Leiste operiert

Für den englischen Nationalspieler Kyle Walker wird eine Teilnahme an der WM in Katar zum Wettlauf gegen die Zeit. Der 32-Jährige wurde nach Angaben seines Klubs Manchester City am Dienstag an der Leiste operiert.

Teammanager Pep Guardiola hatte zuletzt berichtet, Walker werde "eine Weile" fehlen - eine genauere geschätzte Ausfallzeit verriet er nicht. Der Abwehrspieler hatte sich im Derbysieg gegen Stadtrivale United (6:3) am vergangenen Sonntag verletzt.

England trifft zum Auftakt der Endrunde am 21. November in Gruppe B auf den Iran. Der vielseitige Walker nimmt in den Planungen von Teammanager Gareth Southgate eine zentrale Rolle ein. Englands Trainer hatte ihn zuletzt als Innenverteidiger, zuvor auch als Rechtsverteidiger eingesetzt.