Kommentierende Analyse zum DFB-Team: Warum Flicks Vertrauen in Werner und Sane nachvollziehbar ist

Mit dem 5:2 gegen Italien hat die deutsche Nationalmannschaft einen symbolisch wichtigen Sieg eingefahren. Zwei Aspekte dürften Trainer Hansi Flick dabei besonders gefreut haben. Zwei Sorgenkindern rechtfertigten das aus unterschiedlichen Gründen in sie gesteckte Vertrauen zumindest teilweise. Eine kommentierende Analyse.

Es war nur ein Spiel in der erst kürzlich erfundenen Nations League, aber an diesem warmen Dienstagabend in Mönchengladbach wurde trotzdem Fußball-Geschichte geschrieben: Erstmals in ihrer von Titeln gespickten Historie besiegte die deutsche Nationalmannschaft Angstgegner Italien in einem Pflichtspiel nach regulärer Spielzeit.

Nein, sie besiegte Italien nicht nur. Sie zerlegte Italien: 5:2, wobei es zwischenzeitlich 5:0 gestanden hatte. Entsprechend feierten die deutschen Fans ihre Mannschaft, zu der sie spätestens seit der Weltmeisterschaft 2018 eine komplizierte Beziehung führen. Erst hallte "Oh, wie ist das schön" durch den Borussia-Park, dann schwappten Laola-Wellen über die Ränge.

Tatsächlich gab diese Galavorstellung aber genauso wenig oder viel Grund für überschwängliche Jubelstürme, wie die drei 1:1-Remis zuvor in Italien, gegen England und in Ungarn Grund für übertriebene Sorgen. Davor war nicht alles schlecht, jetzt ist nicht alles gut - das betonten in ihren Analysen auch Trainer Hansi Flick und Routinier Thomas Müller.

Unabhängig von den Ergebnissen verfügt Deutschland über eine der besten Mannschaften der Welt und hat selbstverständlich Chancen auf den WM-Titel. Höher eingestufte Länder hatten in dieser Länderspielphase nach einer kräftezehrenden Saison übrigens deutlich größere Probleme: England beispielsweise verlor zuhause mit 0:4 gegen Ungarn und befindet sich genau wie das ebenfalls noch sieglose Frankreich auf dem letzten Tabellenplatz seiner Gruppe.

Noten: Ein DFB-Star fällt ab - Raum betreibt erneut Eigenwerbung © imago images 1/33 Deutschland zerlegt am 4. Spieltag der Nations League Italien mit 5:2. Viele starke Auftritte, aber vor allem ein Flick-Neuling überragt. Bei Italien gibt es gleich zwei Sechser. Die Noten des Spiels. © imago images 2/33 DEUTSCHLAND – MANUEL NEUER: Hatte wenig zu tun, war kurz vor dem 1:0 aber einmal entscheidend zur Stelle. Tanzte Raspadori gekonnt aus (29.) und blieb auch sonst gewohnt cool. Beim ersten Gegentor dennoch mindestens unglücklich. Note: 3,5. © imago images 3/33 LUKAS KLOSTERMANN: Fiel in einer starken deutschen Mannschaft ab. Technisch nicht auf dem Niveau der Mitspieler, defensiv bei den wenigen Angriffen der Italiener zu behäbig und langsam. Note: 4,5. © imago images 4/33 NIKLAS SÜLE: Bei Flanken mit der einen oder anderen Unsicherheit, gerade im Spielaufbau aber enorm wichtig für das deutsche Team und in den Bodenzweikämpfen stabil wie immer. Note: 2,5. © imago images 5/33 ANTONIO RÜDIGER: Sehr reife und komplette Leistung. Ist der klare Abwehrchef in der deutschen Defensive. Klärte einige gefährliche Situationen schon im Ansatz. Note: 2. © imago images 6/33 DAVID RAUM: Starke Läufe auf der linken Seite, immer für eine gefährliche Hereingabe gut – wie beim 1:0 durch Kimmich (10.). Leitete auch das 3:0 von Müller klug ein. Defensiv kaum gefordert, aber manchmal einen Tick zu spät. Note: 2. © imago images 7/33 JOSHUA KIMMICH: Viel aktiver als im Hinspiel, weil Italien weniger Zugriff auf das deutsche Mittelfeld hatte. Solider Ballverteiler ohne Highlights, gegen den Ball ohne große Unsicherheiten und mit dem wichtigen 1:0 zur Stelle. Note: 2,5. © imago images 8/33 ILKAY GÜNDOGAN: Brauchte etwas, um seine Diagonalbälle zu justieren. Gute Absicherung hinter dem offensiven Raum, forderte mehr Bälle als Goretzka zuletzt und war für Kimmich dadurch eine Entlastung. Versenkte den Elfer mutig in der Mitte. Note: 2,5. © imago images 9/33 JONAS HOFMANN: Unauffälliger als in den vergangenen Partien, was aber vor allem daran lag, dass seine Mitspieler besser im Spiel waren. Holte den Elfmeter vor dem 2:0 durch einen seiner vielen klugen Läufe heraus. Note: 2,5. © imago images 10/33 THOMAS MÜLLER: War in den vergangenen Partien oft nicht gut eingebunden, überzeugte gegen Italien aber auf ganzer Linie. Entlastete den Spielaufbau und die Offensive durch seine Präsenz. Tor zum 3:0 war die Krönung einer guten Leistung. Note: 2. © imago images 11/33 LEROY SANE: Sehr bemüht und auch besser als zuletzt. Sein konsequentes Einrücken öffnete die linke Bahn für Raum. Strahlte viel Gefahr aus. Trotzdem wieder mit einigen unsauberen Angriffsaktionen und vertändelten Chancen. Note: 3. © imago images 12/33 TIMO WERNER: Verstolperte die erste große Chance (1.), anschließend laufstark aber auch glücklos wie so oft zuletzt. Spielt meist zu wild und unbedacht. Beim 4:0 und 5:0 dafür cool geblieben. Vielleicht der Brustlöser für ihn? Note: 3. © imago images 13/33 SERGE GNABRY: Kam für Hofmann (64.). Brauchte keine vier Minuten für eine Torvorlage, legte direkt die zweite nach. Versetzte den taumelnden Italienern mit seinen Läufen und Assists den endgültigen Knockout. Note: 2. © imago images 14/33 JAMAL MUSIALA: Ersetzte Thomas Müller in der 75. Minute. Ohne Bewertung. © imago images 15/33 LUKAS NMECHA: Kam für Doppelpacker Timo Werner (75.). Ohne Bewertung. © imago images 16/33 ANTON STACH: Durfte noch ein paar Minuten Nationalmannschaftsluft schnuppern. Für ihn ging Gündogan vom Platz (88.). Ohne Bewertung. © imago images 17/33 JONATHAN TAH: Für ihn wich in der 88. Minute Niklas Süle. Ohne Bewertung. © getty 18/33 ITALIEN – GIANLUIGI DONNARUMMA: Komischer Auftritt des Schlussmanns. Mehrere Top-Paraden (besonders 33., 40.), aber hatte dann auch Unsicherheiten und offenbarte einmal mehr seine Schwächen am Fuß – verschuldete so das 0:5. Note: 5. © getty 19/33 DAVIDE CALABRIA: Eine desaströse Vorstellung des Milan-Rechtsverteidigers. Ließ sich regelmäßig düpieren – seine Orientierungslosigkeit vor dem 0:3 und dem 0:4 stand symbolisch für seinen Auftritt. Note: 6. © getty 20/33 GIANLUCA MANCINI: Wie all seine Kollegen ein bitterer bis katastrophaler Abend für den Verteidiger, der mit dem Trainer weder verwandt noch verschwägert ist. Hebt vor dem 0:1 das Abseits auf, ansonsten viele Unsicherheiten. Note: 5. © getty 21/33 ALESSANDRO BASTONI: Ein totales Versagen des Inter-Verteidigers. Lässt sich vor dem 0:1 von Müller rausziehen, verschuldet den Elfmeter vor dem 0:2 und beim 0:3 auch völlig planlos. Das Tor zum 2:5 rettet die Bewertung nicht. Note: 6. © getty 22/33 LEONARDO SPINAZZOLA: Der beste Linksverteidiger der letzten EM ist nach der Verletzung noch nicht der Alte. Zwar bemüht und spulte viele Meter ab, aber auch mehrmals von den Gegnern überrumpelt. Runter in der 64. Minute. Note: 4,5. © getty 23/33 DAVIDE FRATTESI: Mit einer der Gründe, warum es im Mittelfeld kaum Entlastung gab. Spielte nur Sicherheitspässe, deren Ankünfte keine große Kunst waren. Aber nicht ein einziger Ball nach vorne. Zur Pause zurecht runter. Note: 5. © getty 24/33 BRYAN CRISTANTE: Hatte in der 22. Minute eine tolle Kopfballchance, ansonsten gab es nicht viel zu feiern für den Sechser. Sollte Sicherheit verleihen, scheiterte mit dem Auftrag völlig. Beim 0:3 planlos. Note: 5. © getty 25/33 NICOLO BARELLA: Eigentlich ein überragender Fußballer, aber ging mit den Kollegen völlig unter. Wie er vor dem 0:3 mit Sicherheitsabstand mitläuft und einfach nicht eingreift, ist nicht zu erklären. Note: 5. © getty 26/33 MATTEO POLITANO: Ohne Anzeichen von Verletzung zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff runter, weil Roberto Mancini das System veränderte. Bis dahin auch mehr oder weniger teilnahmslos mit nur elf Ballkontakten. Note: 5. © imago images 27/33 WILFRIED GNONTO: Im Hinspiel noch nach Einwechslung für Wirbel gesorgt, im Rückspiel Opfer des italienischen Spiels, bei dem nichts nach vorne ging. Immerhin dann mit seinem ersten Länderspiel-Tor. Italiens jüngster Torschütze der Geschichte. Note: 4. © getty 28/33 GIACOMO RASPADORI: Eine tolle Freistoß-Flanke in der 22. Minute, eine Chance, bei der er im Abseits stand. Ansonsten völlig aufgeschmissen, weil er keine Bälle bekam und zur Pause dann runter musste. Note: 5. © getty 29/33 LUIZ FELIPE: Der 110. Debütant unter Roberto Mancini kam kurz vor der Pause, um das System zu wechseln und ging dann mit unter. Immerhin mit einer Torschussvorlage, was an diesem Abend schon erwähnenswert war. Note: 5. © getty 30/33 GIANLUCA CAPRARI: Kam zur Pause für Frattesi, war dann an einer Chance beteiligt, die dann wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Immerhin lieferte er noch ein schönes Foto. Note 4,5. © getty 31/33 GIORGIO SCALVINI: Erst 18 Jahre alt, kam zur Halbzeit für Raspadori und feierte sein Länderspel-Debüt. Der 111. Debütant unter Roberto Mancini. Das Atalanta-Talent kann viel, es war aber nicht der Rahmen, um das zu zeigen. Immerhin ballsicher. Note: 4. © imago images 32/33 FEDERICO DIMARCO: Der Inter-Spieler kam für Spinazzola in der 65. Minute und holte sich erst einen halben Assist beim 1:5 und dann bei der Ecke zum 2:5 einen echten Assist. Der einzige Lichtblick für Italien an diesem Abend. Note: 3. © imago images 33/33 GIANLUCA SCAMACCA: Der Star des Hinspiels bekam diesmal nur einen Kurzeinsatz. Ohne Auffälligkeiten. Keine Bewertung.

DFB: Dieser Dreier kam gerade noch rechtzeitig

Deutschland ist unter dem seit einem Jahr amtierenden Flick dagegen weiter ungeschlagen. Nach Siegen gegen schwächere Gegner und den zurückliegenden Remis gelang nun der erste Sieg gegen eine große Fußball-Nation. Vernachlässigt werden darf dabei aber nicht, dass der amtierende Europameister Italien mit einer reichlich unprominenten Auswahl angetreten war. Und auch nicht, dass die DFB-Elf zum fünften Mal in Folge nicht zu Null spielte.

Dennoch maß Flick dem Sieg zurecht eine große symbolische Bedeutung bei: "Wir haben diesen Sieg gebraucht. Siege sorgen für Selbstvertrauen und für Selbstverständnis." Tatsächlich kam der befreiende Dreier gerade noch rechtzeitig, die Stimmung um die Nationalmannschaft drohte schließlich zu kippen. Mit einem fünften sieglosen Spiel in Folge vor der Pause bis zu den nächsten Nations-League-Spielen Ende September wäre die durch Joachim Löws Abschied aufgekommene Euphorie dahin gewesen.

DFB: Zwei Aspekte dürften Flick besonders gefreut haben

Besonders gefreut haben dürften Flick abgesehen vom Ergebnis zwei Aspekte. Dass seine Mannschaft mutiger als zuletzt auftrat und ihr gewohntes deutliches Ballbesitzplus diesmal auch in reichlich Torgefahr und letztlich fünf Treffer ummünzte. Und, dass sich ein WM-taugliches Gerüst herauskristallisierte. "Gerade die Achse hat funktioniert", lobte Flick.

Keeper Manuel Neuer zeigte Weltklasse-Paraden, die Innenverteidiger Niklas Süle und Antonio Rüdiger harmonierten über weite Strecken gut, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan bildeten ein kombinationsstarkes Zentrum, Thomas Müller gab den Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels.

Zu den Besten zählten gegen Italien aber einmal mehr die beiden wohl größten Gewinner dieser Länderspielphase. Linksverteidiger David Raum, der Kimmichs 1:0 und Müllers 3:0 einleitete. Sowie Rechtsaußen Jonas Hofmann, der den von Gündogan verwandelten Elfmeter zum 2:0 herausholte. Etwas abgefallen ist in der Startelf nur Rechtsverteidiger Lukas Klostermann, der sich mit Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs um einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft duellieren wird.

Warum Flicks Vertrauen in Werner und Sane nachvollziehbar ist

Die meisten Blicke waren gegen Italien aber auf die beiden Sorgenkinder gerichtet: Linksaußen Leroy Sane und Stürmer Timo Werner. Nach enttäuschenden Auftritten standen sie zuletzt massiv in der Kritik. Statt draufzuhauen, streichelte sie Flick aber verbal und sprach ihnen mit Startelfplätzen gegen Italien demonstrativ das Vertrauen aus.

Sane und Werner zeigten zwar keine Gala-Vorstellungen, dafür aber gute Körpersprache und Engagement. Beide kamen in etliche vielversprechende Situationen, abgesehen von Werners Blitz-Doppelpack in der zweiten Halbzeit haperte es bei den letzten Pässen und Abschlüssen aber noch gewaltig.

Dass Flick sowohl Werner als auch Sane unbeirrt vertraut, hat nachvollziehbare Gründe, die bei beiden unterschiedlich gelagert sind. Werner ist neben falschen Neunern wie Kai Havertz und Jungspunden wie Karim Adeyemi der einzige etablierte Mittelstürmer. In Hinblick auf eine gewisse taktische Variablität ist ein solcher für ein erfolgreiches Turnier eigentlich unerlässlich. Verständlich, dass Flick diese Option nicht aufgibt.

Während das Vertrauen in Werner in erster Linie auf Alternativlosigkeit zurückzuführen ist, geht es bei Sane eher um sein potenzielles Talent. Abgesehen vielleicht von Jamal Musiala verfügt wohl kein deutscher Fußballer über solch eine individuelle Klasse im Dribbling, solch eine Kreativität wie er. In Bestform - von der er weiterhin weit entfernt ist - kann Sane mit Einzelaktionen enge Spiele entscheiden. Solche Spieler braucht es, wenn es mannschaftlich nicht so gut läuft wie gegen Italien, sondern eher wie bei den zurückliegenden Remis.

