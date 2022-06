Nations League: Ungarn zerlegt England und stürmt an die Spitze - Kuntz siegt erneut

Außenseiter Ungarn hat in der Nations League ein Ausrufezeichen gesetzt und Vize-Europameister England auch im zweiten Spiel innerhalb weniger Tage besiegt. Die Three Lions straucheln nach der 0:4 (0:1)-Heimpleite in Richtung Abstieg, Ungarn stürmte mit an die Spitze der Deutschland-Gruppe. Zwischen der Niederlande und Belgien deutet sich in der Gruppe A4 ein Kampf um den Playoff-Platz an. Beide Teams erfüllten am Abend ihre Pflichtaufgaben.

England hatte seit 1962 nicht mehr gegen Ungarn verloren, nun jedoch passierte es gleich zweimal innerhalb von nur zehn Tagen. Die Ungarn sind überraschend Tabellenführer, England bleibt mit nur zwei Punkten Letzter. Rolland Sallai (13., 70.) vom SC Freiburg, Zsolt Nagy (80.) und Daniel Gazdag (89.) trafen für die Ungarn, John Stones musste mit Gelb-Rot vom Platz (82.).

In der Gruppe 4 setzten sich am Abend knapp die Favoriten durch. Oranje gewann durch die Tore von Noa Lang (17.), Cody Gakpo (23.) und Memphis Depay (90.+3) mit 3:2 (2:1) gegen Wales, Brennan Johnson (26.) und Gareth Bale (90.+2) trafen für die Waliser (26.).

Im Parallelspiel verloren die Polen um den wechselwilligen Robert Lewandowski nach der deutlichen 1:6-Hinspielpleite gegen Belgien auch das Rückspiel mit 0:1 (0:1).

Nations League: Türkei siegt im vierten Spiel in Folge

Durch den Treffer des Ex-Dortmunders Michy Batshuayi (16.) bleiben die Roten Teufel mit sieben Punkten dem Tabellenführer Niederlande (10) dicht auf den Fersen.

Die Türkei hat ihre blitzsaubere Serie in der dritthöchsten Spielklasse fortgesetzt und auch Litauen mit 2:0 (1:0) besiegt. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Kaan Ayhan (37.) und Hakan Calhanoglu (54.) trafen für das Team von Trainer Stefan Kuntz, das nach vier Spielen mit zwölf Punkten und 14:0 Toren schon fast sicher mit den Play-offs planen kann.

Auch die Ukraine hat einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Gegen Irland reichte es zwar nur zu einem 1:1 (1:0), dennoch führt das vom Krieg gebeutelte Land die Gruppe 1 der Liga B mit sieben Punkten an.