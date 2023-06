Die Nations League befindet sich mal wieder in der heißen Phase. Welche Teams haben den Wettbewerb bisher gewonnen? SPOX hat die Antwort.

Insgesamt vier Teams haben sich für das Final-Four-Turnier der Nations League in diesem Jahr qualifiziert: Kroatien, Spanien, Italien und die Niederlande.

Deutschland schied als Dritter in Gruppe 3 hinter Sieger Italien und Ungarn aus, den letzten Platz belegte das sieglose England.

SPOX zeigt Euch, welche Nationen das noch junge Turnier bisher gewonnen haben.

Nations League, Sieger: Welche Teams haben den Wettbewerb bisher gewonnen?

Die Nations League haben erst zwei Nationen gewonnen. Bei der ersten Austragung 2018/19 setzte sich am Ende Portugal durch. Im Finale gewann das Team um Superstar Cristiano Ronaldo mit 1:0 gegen die Niederlande. England sicherte sich Platz drei.

Bei der zweiten Auflage war dann kein Vorbeikommen an Frankreich. Der Weltmeister von 2018 bezwang Spanien im Finale mit 2:1, Italien wurde Dritter.

In diesem Jahr wird es mit Kroatien, Spanien, Italien oder Niederlande also in jedem Fall einen neuen Gewinner der Trophäe geben. Bis auf Kroatien waren die drei anderen Teams schon einmal in einem Final Four vertreten.

© getty Frankreich ist amtierender Nations-League-Gewinner.

Nations League, Sieger: Die Gewinner im Überblick

Jahr Sieger Finalist 2018/19 Portugal Niederlande 2020/21 Frankreich Spanien 2022/23 Kroatien, Niederlande, Italien oder Spanien -

Nations League, Sieger 2022/23: Termin, Zeitplan, Datum, Ort

Das erste Halbfinale der Nations-League-Saison 2022/23 werden am Mittwoch (14. Juni) die Niederlande und Kroatien bestreiten. Am Tag darauf treffen Italien und Spanien aufeinander. Beide Halbfinals sind auf 20.45 Uhr angesetzt.

Das Finale wird am 18. Juni ausgetragen. Wenige Stunden zuvor steigt das Spiel um Platz drei.

Die Niederlande ist in diesem Jahr der Gastgeber des Wettbewerbs. Gespielt wird in Enschede und Rotterdam, wo das Finale stattfindet.

Datum Begegnung Ort Spielrunde 14. Juni 2023, 20.45 Uhr Niederlande - Kroatien Rotterdam Halbfinale 1 15. Juni 2023, 20.45 Uhr Spanien - Italien Enschede Halbfinale 2 18. Juni 2023, Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 Enschede Spiel um Platz 3 18. Juni 2023 Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 Rotterdam Finale

© getty

Nations League Final Four 2022/23: Übertragung im TV und Livestream

Wie schon während des gesamten Wettbewerbs ist DAZN verantwortlich für die Übertragung der Halbfinals, des Spiels um Platz drei und des Finals.

Der Streamingdienst zeigt neben der Nations League noch viele weitere Fußballspiele, darunter die Champions League, Bundesliga, EM-Qualifikation und weiteren internationalen Fußball.

Darüber hinaus zeigt RTL das Halbfinale zwischen Spanien und Italien sowie das Endspiel im Free-TV.

Nations League Final Four 2022/23 im Liveticker

