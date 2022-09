Letzter Härtetest vor der WM? Nach dem Duell gegen Ungarn steht für das DFB-Team bereits die nächste Herausforderung an: Das Spiel gegen den Gruppenletzten England. Hier erklären wir Euch, welcher Anbieter das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Das letzte Vorrundenspiel Deutschlands in der Gruppenphase der Nations League wird nochmal ein richtiger Knaller. Nicht nur, hat das DFB-Team mit einem Sieg die Möglichkeit, sich für die Final Four-Endrunde zu qualifizieren, auch kann man kurz vor dem Start der WM in Katar ein kräftiges Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz aussenden.

Für genau diesen Zweck hätten sich Kimmich und Co. kaum einen besseren Gegner aussuchen können, könnte man zumindest meinen. Schließlich haben die "Three Lions" in den ersten vier Gruppenspielen gerade einmal ein Tor zustande bringen können. Mit zwei Punkten grüßen die Inselbewohner derzeit vom Tabellenende.

Das eine Tor erzielte das Team von Trainer Gareth Southgate übrigens gegen Deutschland im Hinspiel. Starstürmer Harry Kane glich in der 88. Minute per Elfmeter zum 1:1 aus.

Deutschland hat seit dem WM-Achtelfinale 2010 (4:1) nicht mehr gegen England gewonnen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel England vs. Deutschland live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel hat sich der Privatsender RTL gesichert. Alle Infos zur Ausstrahlung im TV und Livestream gibt's im folgenden.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel England vs. Deutschland live im Free-TV

Da es sich bei RTL um einen frei empfänglichen Sender handelt, wird das Spiel komplett kostenfrei im Free-TV zu sehen sein. Den Übertragungsbeginn hat das Kölner Unternehmen auf 20.15 Uhr terminiert. Eine halbe Stunde später folgt schließlich der Anpfiff.

Nach Ende der Partie und voraussichtlich ab 22.40 Uhr werden auf dem Kanal zudem die Highlights der parallel stattfindenden Spiele gezeigt.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel England vs. Deutschland im Livestream

Alternativ habt Ihr selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Möglich ist das über die Streamingplattform des Senders, RTL+. Doch, anders als im linearen Fernsehen ist der Zugriff hier nicht kostenlos. Um Kimmich und Co. in Aktion sehen zu können, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Dieses beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf 4,99 Euro.

Wer das Angebot jedoch zunächst auf Herz und Nieren überprüfen will, hat dazu aktuell mittels des 30-tägigen Testzeitraums die Möglichkeit. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel England vs. Deutschland live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Eine weitere Option stellt unser hauseigener Liveticker dar. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos vom Spiel in England. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie England vs. Deutschland

Wer zeigt / überträgt Länderspiel England vs. Deutschland live im TV und Livestream? - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Wettbewerb: Nations League

Nations League Spielrunde: Gruppenphase, 6. Spieltag

Gruppenphase, 6. Spieltag Datum: Montag, 26. September

Montag, 26. September Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Wembley Stadium, London

Wer zeigt / überträgt Länderspiel England vs. Deutschland live im TV und Livestream? - Die Tabelle in Gruppe C