In der Nations League trifft die Deutsche Nationalmannschaft am heutigen Abend auf England. Den Fußball-Klassiker verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Mit Deutschland vs. England steht heute in der Nations League ein echter Klassiker auf dem Programm. Ob der Deutschen Nationalmannschaft heute ein Sieg gegen die Rivalen aus England gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. England: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Duell zwischen Deutschland und England ist schon seit Jahrzehnten ein ganz besonderes. Im vergangenen Jahr trafen die beiden Teams im EM-Achtelfinale aufeinander. England konnte das Duell am Ende mit 2:0 für sich entscheiden. Nun stehen sich die beiden Mannschaften in der Gruppe A3 der Nations League erneut gegenüber, wobei England nach der 0:1-Niederlage gegen Ungarn am ersten Spieltag bereits jetzt gehörig unter Druck steht. Deutschland hingegen spielte gegen Italien im ersten Gruppenspiel 1:1. Wer kann den Klassiker heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Das Duell in der Nations League startet heute um 20.45 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und England.

Deutschland vs. England: Nations League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, T. Müller, Havertz - Werner

Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, T. Müller, Havertz - Werner England: Pickford - Stones, Coady, H. Maguire - Trippier, Bellingham, Rice, Saka - Sterling, H. Kane, Grealish

Deutschland vs. England: Nations League heute live im TV und Livestream

Deutschland vs. England seht Ihr heute live um in voller Länge im ZDF im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung des Spiels am heutigen Abend um 20.15. Um 20.45 Uhr ist der Anpfiff der Partie geplant. Für das ZDF ist heute Abend Bela Rethy als Kommentator im Einsatz.

Alternativ zeigt das ZDF die Partie auch im kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek oder auf zdf.de.

Deutschland vs. England: Nations League heute im Liveticker - Die Gruppe A3 im Überblick