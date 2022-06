In Gruppe 1 der Liga C trifft die türkische Nationalmannschaft auf die Auswahl aus Litauen. Wie Ihr das Spiel in der Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

In der Nations League ist die Türkei bisher noch ungeschlagen. In der Gruppe mit Färöer, Litauen und Luxemburg mussten die Türken noch nicht einmal ein Gegentor hinnehmen.

Der ehemalige U21-Coach Deutschlands Stefan Kuntz konnte im Hinspiel einen 6:0-Sieg gegen die Litauer einfahren.

Diese sind in der Nations League bisher noch ohne Sieg und Letzter der Gruppe 1 der Liga C. Ein Torverhältnis von 1:10 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache. Ein Punktgewinn gegen die bisher so dominante türkische Nationalmannschaft wäre eine große Überraschung.

Türkei vs. Litauen, Übertragung: Nations League - Ort, Uhrzeit, Stadion

Die Partie Türkei vs. Litauen findet heute im Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu in Izmir statt und wird um 20.45 Uhr angepfiffen. In der Gruppe C1 spielt parallel dazu die Nationalmannscharten von Luxemburg gegen die Auswahl der Färöer Inseln.

© getty Im Hinspiel gelang der türkischen Nationalmannschaft ein deutlicher 6:0-Sieg gegen Litauen.

Türkei vs. Litauen, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer das Spiel der Türkei bei der Nations League heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN. Der Streamingdienst ist es, der in Deutschland die Übertragungsrechte am Großteil der Nations League besitzt und daher das Aufeinandertreffen mit Litauen überträgt.

Türkei vs. Litauen, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Wie immer findet Ihr auf SPOX auch die Alternative zur Übertragung des Spiels in Form eines Livetickers. Wer also nichts verpassen möchte im Spiel zwischen der Türkei und Litauen, kann gerne vorbeischauen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen der Türkei und Litauen.

Türkei vs. Litauen, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Türkei - Litauen

Türkei - Litauen Wettbewerb: Nations League, Gruppe C1

Nations League, Gruppe C1 Spieltag: 4

4 Datum: 14. Juni 2022

14. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Izmir (Türkei)

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Izmir (Türkei) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Nations League: Die Tabelle der Gruppe C1 im Überblick