In der Nations League steht für Deutschland mit der Partie gegen Italien in der Gruppenphase heute das erste Rückspiel an. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell in der Gruppe A3 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Gruppe A3 stehen heute die ersten Rückspiele auf dem Programm. Deutschland trifft am Abend zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage auf Italien. Wie schlägt sich die Elf von Hansi Flick vor heimischem Publikum?

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Duell zwischen Deutschland und Italien findet am heutigen Dienstagabend, den 14. Juni, statt. Um 20.45 Uhr Uhr wird die Begegnung des 4. Spieltags in der Gruppe A3 im Borussia-Park in Mönchengladbach angestoßen.

In der Nations League läuft es bislang für das Team von Hansi Flick eher mäßig. Drei Unentschieden in Folge stehen für Deutschland in der Gruppe A3 auf der Habenseite. In der Tabelle bedeutet das aktuell der dritte Rang, hinter Ungarn und dem heutigen Gegner Italien. Am vergangenen Samstag duellierte sich Deutschland gegen den vermeintlichen Underdog aus Ungarn. Bei einem biederen, uninspirierten 1:1 konnte die DFB-Elf sogar von Glück reden die Partie nicht verloren zu haben.

© getty Lorenzo Pellegrini erzielte im Hinspiel das zwischenzeitliche 1:0.

1:1 ging auch das Hinspiel gegen Italien aus. Die Leistung von vor zehn Tagen war im Vergleich zum Spiel gegen Ungarn deutlich ansprechender. Über 90 Minuten war Deutschland die tonangebende Mannschaft, die DFB-Elf holte schlussendlich dennoch nur einen Punkt. Die Italiener grüßen aktuell von der Tabellenspitze in der Gruppe A3. Nach der Begegnung gegen Deutschland holte das Team von Roberto Mancini einen Sieg gegen Ungarn und ein Unentschieden gegen England. Mit einem Sieg heute, könnt Italien die Tabellenspitze behaupten. Gewinnt Deutschland jedoch das Duell, zieht die DFB-Elf in der Gruppe an Italien vorbei.

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Raum, Rüdiger, Süle, Klostermann - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Hofmann - Havertz

Neuer - Raum, Rüdiger, Süle, Klostermann - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Hofmann - Havertz Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco - Frattesi, Locatelli, Tonali - Pessina, Scamacca, Lo. Pellegrini

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Die Nations League-Partie zwischen Deutschland und Italien könnt Ihr am heutigen Abend live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Das ZDF überträgt die Partie heute ab 20.15 Uhr.

Ab 20.45 Uhr kommentiert das Spiel am heutigen Abend Oliver Schmidt für das ZDF. Jochen Breyer agiert als Moderator der Sendung. Als Experte ist zudem Per Mertesacker für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz.

Das ZDF bietet Euch zudem gleich zwei Optionen das Spiel Deutschland vs. Italien im Livestream zu verfolgen. In der ZDF-Mediathek oder auf zdf.de seht Ihr die Begegnung heute live und vollumfänglich im kostenlosen Livestream.

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Nations League, 4. Spieltag

Nations League, 4. Spieltag Duell: Deutschland vs. Italien

Deutschland vs. Italien Datum: 14. Juni

14. Juni Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Übertragung im TV: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF -Mediathek, zdf.de

-Mediathek, zdf.de Übertragung im Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Italien, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen Deutschland und Italien heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch die Partie nämlich in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zu Liveticker von SPOX.

Nations League: Die Gruppe A3 im Überblick