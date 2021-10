Das Finale der Nations League zwischen Spanien und Frankreich steht an! Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach Siegen gegen Belgien beziehungsweise Italien treffen Spanien und Frankreich im erst zweiten Finale der Nations League aufeinander! Das gesamte Endspiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für einen Refresh der Seite.

Nations League, Finale: Spanien vs. Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spanien fügte dem Weltmeister Italien im Halbfinale die erste Niederlage seit 37 Spielen zu, wofür vor allem Ferran Torres verantwortlich war. Mit einem Doppelpack brachte der 21-Jährige die Spanier in Führung, Italien schaffte das Comeback mit nur zehn Mann in der kompletten zweiten Halbzeit nach Gelb-Rot gegen Leonardo Bonucci nicht.

Vor Beginn: Für Frankreich sah es im Halbfinale gegen Belgien lange danach aus, als würden Les Bleus das Endspiel nicht erreichen. Nach Gegentreffern durch Ferreira Carrasco und Romelu Lukaku in der ersten Halbzeit eröffnete Karim Benzema die Aufholjagd in der 62. Minute, Kylian Mbappe glich aus und Theo Hernandez traf in der 90. Minute zum Sieg.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu Spanien vs. Frankreich! Das Finale der Nations League beginnt um 20.45 Uhr.

Nations League, Finale: Spanien vs. Frankreich heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Spanien: Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal

Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, L. Hernández - Pavard, Tchouaméni, Pogba, T. Hernández - Griezmann - Mbappé, Benzema

Nations League, Finale: Spanien vs. Frankreich heute im TV und Livestream

Spanien vs. Frankreich läuft heute im Free-TV! ARD beginnt die Übertragung mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger bereits mit den Vorberichten ab 20.15 Uhr.

DAZN zeigt das Finale der Nations League ebenfalls live und in voller Länge. Dort erwarten euch pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr Kommentator Jan Platte und Experte Alexis Menuge.

Der Streamingdienst zeigt neben Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen sowie zahlreichen anderen Ligen und Pokalwettbewerben der Frauen und Männer Europas und der ganzen Welt auch Boxen, UFC, WWE, NBA, NFL, MLB, NHL, Wintersport, Tennis, Schach, Motorsport, Radsport, Beachvolleyball, Extremsport, Rugby, Darts, Snooker, Handball und vieles mehr!

Das gesamte Angebot auf DAZN seht ihr alles inklusive für 14,99 Euro bei einem jederzeit monatlich kündbaren Abonnement. Jetzt zuschlagen!

Nations League: Spaniens Weg ins Finale

Spiel Heim Ergebnis Auswärts Gruppenphase Deutschland 1:1 Spanien Gruppenphase Spanien 4:0 Ukraine Gruppenphase Spanien 1:0 Schweiz Gruppenphase Ukraine 1:1 Spanien Gruppenphase Schweiz 1:1 Spanien Gruppenphase Spanien 6:0 Deutschland Halbfinale Italien 1:2 Spanien

Artikel und Videos zum Thema Die Nations League live auf DAZN. Jetzt anmelden! Monatlich kündbar.

Nations League: Frankreichs Weg ins Finale