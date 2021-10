Italiens Weltrekordserie gestoppt: Torres schießt Spanien ins Finale der Nations League

Ferran Torres hat Spanien mit seinem Doppelpack ins Finale der Nations League geschossen und die Weltrekordserie Italiens beendet. In der Neuauflage des EM-Halbfinals sorgte der 21 Jahre alte Flügelspieler mit seinen Treffern fünf und sechs (17./45.+2) für ein 2:1 (2:0) im ersten Spiel des Final Four bei Europameister Italien, der zuvor 37 Partien in Folge ohne Niederlage geblieben war.

Italien - Spanien: Der Liveticker zum Nachlesen

Im Finale am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) trifft die Mannschaft von Trainer Luis Enrique auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Weltmeister Frankreich und Belgien, die am Donnerstag aufeinandertreffen.

Italien musste durch eine frühe Gelb-Rote Karte gegen Leonardo Bonucci (42.) über eine Halbzeit in Unterzahl agieren. Lorenzo Pellegrini (83.) sorgte mit seinem Anschlusstreffer noch einmal für Hoffnung bei der Squadra Azzurra.

322 Tage waren zwischen der in Corona-Hochzeiten ausgespielten Gruppenphase und dem Final Four vergangen, vorher war im übersättigten Fußballkalender kein Platz gewesen. Die vier Teams hatten im Jahr 2020 ihre Vorrundengruppen in der A-Liga gewonnen.

Gesucht wird in Italien der Nachfolger des Premierensiegers Portugal. Die deutsche Mannschaft hatte als Zweiter der Gruppe 4 hinter Spanien das Halbfinale verpasst - beim 0:6 Deutschlands in Spanien hatte Torres dreimal getroffen.

Ausverkauf statt EM-Hype: Diese Stars haben die Serie A verlassen © getty 1/22 Trotz des EM-Triumphs der Squadra Azzurra droht der Serie A der Ausverkauf. Gleich mehrere Stars haben Italiens Vereinsfußball den Rücken gekehrt. SPOX zeigt, welche Spieler ihre Brötchen künftig in anderen Ligen verdienen. © getty 2/22 Klar, die Corona-Pandemie hat auch die italienischen Vereine nicht verschont. Doch die vielen Abgänge resultieren aus anderen Zeiten. Schon vor Covid 19 häuften die Serie-A-Klubs einen riesigen Schuldenberg an. © getty 3/22 Bereits in der Saison 2018/19 verzeichnete die Liga laut Marco Iaria von der Gazetta dello Sport Verluste in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Akkumuliert handelte es sich demnach um 2,5 Milliarden Euro Nettoverschuldung. © getty 4/22 Das beste Beispiel liefert Inter Mailand. Der chinesische Klubchef und Investor Steven Zhang hat einen radikalen Sparkurs verordnet, weshalb mehrere Leistungsträger und Trainer Antonio Conte ihren Hut nahmen. Umbruch beim amtierenden Meister! © getty 5/22 “Wir brauchen eine Zukunftsvision für die nächsten fünf bis acht Jahre, die es uns ermöglichen würde, die wirtschaftliche Kluft zu den reichsten Klubs zu überbrücken”, erklärte Udinese-Trainer Luca Gotti vielsagend gegenüber SPOX und Goal. © getty 6/22 ROMELU LUKAKU: Hatte mit 24 Toren und elf Vorlagen einen Bärenanteil am 19. Scudetto der Mailänder, weshalb er auch zum Spieler der Saison gewählt wurde. Halten konnte Inter seinen Torjäger aber nicht. Der FC Chelsea hat zugeschnappt. © getty 7/22 Bei der Ablösesumme von 115 Millionen Euro sind die Verantwortlichen der Nerazzurri schließlich schwach geworden. Trainer Thomas Tuchel hat seinen Wunschstürmer und Lukaku darf nun an alter Wirkungsstätte für Furore Sorgen. © getty 8/22 ACHRAF HAKIMI: Nach nur einer Saison für Inter hat sich der ehemalige Dortmunder dem Starensemble von Paris Saint-Germain für 60 Millionen Euro angeschlossen. Genau wie Lukaku hatte er bei Inter zu einem wichtigen Baustein gehört. © getty 9/22 Der Marokkaner, der 2020 für 45 Mio. Euro aus Madrid nach Mailand gewechselt war, bereitete in 37 Ligaspielen zehn Treffer vor und erzielte selbst sieben Tore. Nun spielt er an der Seite eines weiteren hochkarätigen Serie-A-Abgangs ... © getty 10/22 GIANLUIGI DONNARUMMA: Bester Torhüter der Liga und Spieler des Turniers bei der EM 2021. Im Milan-Trikot ging die Karriere des noch immer jungen Keepers auf. Halten konnten ihn die Rossoneri aber nicht. Wieder hat PSG den Zuschlag bekommen. © getty 11/22 Das bittere: Milans Finanzen bessern sich durch den Abschied des 22-Jährigen nicht wirklich, Donnarumma wechselt ablösefrei nach Paris. Neben einem Handgeld soll er jährlich um die zehn Millionen verdienen. Deutlich mehr als noch in Mailand. © getty 12/22 CRISTIAN ROMERO: Wurde aufgrund seiner starken Defensivleistungen für Atalanta zum besten Verteidiger der Saison ausgezeichnet. Kurz nach seiner festen Verpflichtung ist seine Zeit in Bergamo aber wieder vorbei. © getty 13/22 Romero wurde zuvor von Juve ausgeliehen und schließlich für 16 Mio. Euro gekauft. Allerdings steht nun die nächste Leihe des Argentiniers an. Er spielt künftig für Tottenham. Die Spurs sollen eine Kaufoption in Höhe von 50 Mio. Euro besitzen. © getty 14/22 RODRIGO DE PAUL: Nach fünf Jahren und einer überragenden Copa America für Sieger Argentinien war der Mittelfeldspieler nicht mehr für Udinese Calcio zu halten. Der 27-Jährige ist nach Spanien zurückgekehrt. Dort spielte er schon in Valencia. © getty 15/22 Der 27-Jährige ist für 35 Millionen Euro zu Atletico Madrid gewechselt. Gleich mehrere Top-Klubs, auch aus der Serie A, waren interessiert. Er entschied sich aber gegen einen Italien-Verbleib. Wohl auch aus finanziellen Aspekten. © getty 16/22 CENGIZ ÜNDER: Trotz einer enttäuschenden Saison bei Leicester City und der schwachen EM mit der Türkei war der Offensivmann in Europa wieder heiß begehrt. Erneut hat sich die Roma auf ein Leihgeschäft einigen können. © getty 17/22 Der 24-Jährige verdient sein Gehalt für mindestens ein Jahr bei Olympique Marseille. Offenbar haben sich die Franzosen eine Kaufoption von zwölf Millionen Euro gesichert. Von einem sportlichen Fortschritt für Ünder lässt sich nicht wirklich reden. © getty 18/22 CRISTIANO RONALDO: Plötzlich ging alles ganz schnell. Ein Wechsel zu Manchester City zerschlug sich trotz Gesprächen mit Berater Jorge Mendes. So kam es zu folgendem Tweet von Manchester United: "Welcome Home, Cristiano". © getty 19/22 Nach Informationen von SPOX und Goal haben sich die Red Devils und Juve auf eine Ablösesumme in Höhe von 15 Mio. Euro plus bis zu acht Mio. an Bonuszahlungen für Ronaldo geeinigt. CR7 spielte bereits von 2003 bis 2009 bei United. © getty 20/22 Die Serie A droht den Anschluss an die europäische Spitze durch diese namhaften Abgänge also nicht nur finanziell, sondern auch sportlich zu verlieren. Und weil das Transferfenster noch bis zum 31. August geöffnet hat, könnten weitere Abgänge folgen … © getty 21/22 DUSAN VLAHOVIC: Der U23-Spieler der abgelaufenen Saison war lange mit Atletico Madrid in Verbindung gebracht worden. Florenz stellte zwar klar, dass er nicht zum Verkauf stehen würde, bei einem entsprechenden Angebot sähe es aber eventuell anders aus. © getty 22/22 WESTON MCKENNIE: Obwohl Juve den US-Amerikaner erst für 19 Mio. Euro fest verpflichtet hat, soll er zum Verkauf stehen. Italienische Medien berichten von großem Interesse aus England. Die Spurs und Aston Villa sollen dran sein.

Italien vergibt große Chancen auf den Ausgleich

Italien kam im Mailänder San Siro zunächst gut in die Partie, die Spanien in der Folge an sich riss. Jeweils bei Flanken von der linken Außenbahn traf Torres erst per sehenswerter Direktabnahme und kurz vor der Halbzeit per Kopf.

Bonucci verhinderte bereits kurz nach dem 0:1 Schlimmeres, als er nach einer missglückten Abwehr von Torhüter Gianluigi Donnarumma kurz vor der Linie in höchster Not klärte.

Auf der Gegenseite vergaben Federico Bernardeschi (34.) und Lorenzo Insigne (35.) Riesenmöglichkeiten zum Ausgleich. Erst lenkte Spaniens Keeper Unai Simon den Ball an den Pfosten, dann verzog Insigne unbedrängt.

In der Schlussphase wurde es etwas hitziger, in Gefahr geriet der Sieg der Furia Roja aber auch nach dem Anschlusstreffer von Pellegrini nicht mehr.