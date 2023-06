Nicht mehr allzu lange müssen wir uns gedulden, bis in Rumänien und Georgien die U21-Europameisterschaft ausgetragen wird. Aber wird es bei der EURO auch in diesem Jahr wieder einen VAR geben? Hier erfahrt Ihr alles zum Videobeweis und zum Video Assistant Referee!

Ab dem 21. Juni will die deutsche U21 ihren Titel verteidigen - insgesamt 15 weitere Teams stehen Deutschland bei der bis zum 8. Juli dauernden EM 2023 in Rumänien und Georgien dabei im Weg. Dreimal in Folge hat es das DFB-Nachwuchsteam zuletzt in das Finale der EURO geschafft.

Wir dürfen also auch diesmal wieder gespannt sein - doch wie sehen die Rahmenbedingungen bei Mission Titelverteidigung aus. In den vergangenen Jahren kam bei der U21 ein Video Assistant Referee zum Einsatz, ist das auch diesmal so? Wir geben die Antwort.

Gibt es einen VAR bei der U21-EM?

Die UEFA hat die Schiedsrichter für die kommende U21-EM bekanntgegeben: Zwölf Trios ergänzt um vier vierte Offizielle sind es an der Zahl. Im Umkehrschluss bedeutet das: Ein VAR ist in diesem Jahr - anders als in der Vergangenheit - nicht vorgesehen. Es gibt somit keinen Videobeweis.

Die Teams wurden im Vorfeld bereits hinsichtlich ihres Einsatzortes aufgeteilt, folgendermaßen sieht das Ganze aus:

Land Schiedsrichter Schiedsrichterassistenten Einsatzort Aserbaidschan Aliyar Agayev Zeynal Zeynalov

Akif Amirali Georgien Kroatien Duje Strukan Bojan Zobenica

Alen Jaksic Frankreich Willy Delajod Erwan Finjean

Cyril Mugnier Norwegen Espen Eskas Jan Erik Engan

Isaak Bashevkin Rumänien Horațiu Feșnic Valentin Avram

Alexandru Cerei Slowenien Rade Obrenovic Jure Prapotnik

Grega Kordez Belgien Erik Lambrechts Jo De Weirdt

Kevin Monteny Rumänien Dänemark Morten Krogh Steffen Bramsen

Dennis Wollenberg Rasmussen Litauen Donatas Rumsas Aleksandr Radius

Dovydas Suziedelis Niederlande Allard Lindhout Erwin Zeinstra

Rogier Honig Portugal Joao Pinheiro Bruno Jesus

Luciano Maia Schweden Mohammed al-Hakim Fredrik Klyver

Robin Wilde Land Vierter Offizieller Einsatzort Albanien Juxhin Xhaja Georgien Georgien Goga Kikatscheischwili Österreich Sebastian Gishamer Rumänien Rumänien Andrei Chivulete

© getty Das Finale der U21-EM findet im Batumi-Stadion in Batumi statt.

U21-EM 2023: Deutschlands Spielplan

Deutschland wird am Donnerstag, den 22. Juni, gegen Israel in das Turnier einsteigen. Bekanntschaft haben die beiden Teams schon in der Qualifikation gemacht, wobei sich das DFB-Team zweimal durchsetzte. Danach wartet am 25. Juni Tschechien, abschließend geht es gegen England zur Sache.

Datum Begegnung Stadion Anstoß (MEZ) Do., 22. Juni Deutschland vs. Israel Ramas-Schengelia-Stadion, Kutaissi 18.00 Uhr So., 25. Juni Tschechien vs. Deutschland Batumi-Stadion, Batumi 18.00 Uhr Mi., 28. Juni England vs. Deutschland Batumi-Stadion, Batumi 18.00 Uhr

Das DFB-Team bei der U21-EM: Der vorläufige EM-Kader

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominierte vorläufig 26 Spieler, bis zum 14. Juni muss er diesen Kader noch um drei Akteure reduzieren.