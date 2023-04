Mainz 05 und Borussia Dortmund duellieren sich um die Krone des Jugendfußballs. Im Finale der A-Jugend Bundesliga treffen die beiden Mannschaften im Finale aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Finaltag in der A-Jugend Bundesliga: Die Juniorenteams von Mainz 05 und des BVB treffen heute im Endspiel aufeinander. Anpfiff ist um 11 Uhr in der MEWA Arena in Mainz.

Für die A-Junioren des BVB sind Finalteilnahme nichts Neues: Bereits elfmal standen die Schwarz-Gelben im Endspiel um die Meisterschaft. Dabei mussten sie nur zwei Niederlagen einstecken.

Dem neunmaligen Meister steht mit Mainz 05 eine unerfahrene Finalmannschaft gegenüber. Erst zum zweiten Mal könnten die Rheinhessen die Meisterschaft in der A-Jugend holen. Beim bisher einzigen Triumph im Jahre 2009 standen den Mainzern der BVB gegenüber. 2:1 hieß es damals nach 90 Minuten.

Wer kann sich heute durchsetzen? Ihr könnt es live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Wie das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© imago images Soll für den Triumph sorgen: Julian Rijkhoff (Mitte) ist einer der Stars der A-Jugend des BVB.

A-Jugend Bundesliga Finale, Übertragung: Mainz 05 vs. BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Finale der A-Jugend Bundesliga können alle Fußballliebhaber am Sonntag kostenlos verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky bietet das Spiel Mainz 05 gegen BVB auf verschiedenen Plattformen kostenlos an.

Nicht dazu gehört das lineare TV-Programm. Dort benötigt Ihr weiterhin ein Sky-Abo, welches Euch mindestens 20 Euro kostet. Alle Infos zu verschiedenen Paketen erhaltet Ihr hier.

Doch in diversen Online-Streams habt Ihr die Chance, das Spiel kostenfrei zu schauen. Einerseits wird die Partie im YouTube-Livestream auf dem entsprechenden Kanal von Sky zu sehen sein. Hier kommt Ihr direkt dahin. Auch unter skysport.de oder in der Sky Sport App hält der Kanal Streamingoptionen bereit. Der Übertragungsstart ist um 10.45 Uhr, eine Viertelstunde später ertönt in Mainz der Anpfiff.

A-Jugend Bundesliga Finale, Übertragung: Mainz 05 vs. BVB heute im Liveticker

Wer trotz der zahlreichen Optionen keine Möglichkeit hat, das Spiel zwischen Mainz 05 und dem BVB im TV oder Livestream zu verfolgen, sollte im SPOX-Liveticker einschalten. Darüber verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene auf dem Feld, kurz vor dem Spiel geht der Ticker online.

A-Jugend Bundesliga Finale, Übertragung: Mainz 05 vs. BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: A-Jugend Bundesliga

A-Jugend Bundesliga Spieltag: Finalrunde

Finalrunde Datum: Sonntag, 23. April

Sonntag, 23. April Anstoß: 11.00 Uhr

11.00 Uhr Spielort: MEWA Arena, Mainz

