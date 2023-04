Welcher Verein hat die besten Junioren des Landes? Diese Frage wird am kommenden Sonntag mit dem Finale der A-Jugend Bundesliga beantwortet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell zwischen Mainz 05 und dem BVB live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Anders als in der Bundesliga der Herren wird in der A-Jugend Bundesliga das beste Team mittels K.o.-System ermittelt. Grund dafür ist das Ligensystem. So gibt es im Nachwuchsbereich gleich drei Bundesligastaffeln - Nord/Nordost, West sowie Süd/Südwest. Die Sieger aller Staffeln sowie der Vizemeister der besten Staffel bestreiten im Anschluss an die reguläre Saison die Playoffs.

In der Staffel Nord/Nordost setzte sich in diesem Jahr erneut die U19 von Hertha BSC Berlin durch, der FSV Mainz 05 repräsentiert die Staffel Süd/Südwest und die Staffel West schickt mit dem BVB (1.) und dem 1. FC Köln (2.) gleich zwei Teams ins Rennen. Nach den Hin- und Rückspielen im Halbfinale stehen sich nun der FSV Mainz 05 und der BVB gegenüber.

Für die Dortmunder ist es bereits die 11. Finalteilnahme, aus den vorangegangen zehn Partien konnten die Schwarz-Gelben satte neun für sich entscheiden. Kommt eine weitere Meisterschaft hinzu, dann würde man mit Rekordsieger VfB Stuttgart gleichziehen.

Die Mainzer hingegen konnten bislang nur eine Meisterschaft gewinnen - und diese liegt bereits 14 Jahre zurück. Der damalige Finalgegner jedoch: Borussia Dortmund.

Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga Finale Mainz 05 vs. BVB live im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans! Das Finalduell zwischen Mainz 05 und dem BVB wird kostenfrei zu sehen sein. Grund dafür: Der exklusive Übertragungspartner Sky macht die Ausstrahlung für alle im Internet zugänglich. SPOX liefert Euch alle Infos.

Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga Finale Mainz 05 vs. BVB im Livestream?

Um auf das Spiel zuzugreifen, habt Ihr gleich mehrere Optionen. Einerseits wird die Partie im YouTube-Livestream auf dem entsprechenden Kanal von Sky zu sehen sein. Hier kommt Ihr direkt dahin. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, das Duell unter skysport.de oder in der Sky Sport App zu verfolgen. Der Übertragungsstart erfolgt 10.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Spielbeginn.

Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga Finale Mainz 05 vs. BVB live im TV?

Um das Match im TV zu sehen, benötigt Ihr hingegen das entsprechende Sky-Abonnement. Dieses beläuft sich je nach Tarif auf mindestens 20 Euro pro Monat. Alle Infos dazu gibt's hier.

© imago images Profimaterial? Julian Rijkhoff (Mitte) schoss im Halbfinal-Hinspiel gegen Hertha BSC alle vier Tore beim 4:0-Auswärtserfolg.

Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga Finale Mainz 05 vs. BVB live im TV und Livestream? - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: A-Jugend Bundesliga

A-Jugend Bundesliga Spieltag: Finalrunde

Finalrunde Datum: Sonntag, 23. April

Sonntag, 23. April Anstoß: 11.00 Uhr

11.00 Uhr Spielort: MEWA Arena, Mainz

Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga Finale Mainz 05 vs. BVB live im TV und Livestream? - Die letzten A-Jugend Bundesligasieger