Schalke vs. BVB, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die U19-Mannschaften des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund kämpfen heute im Halbfinal-Rückspiel der A-Jugend Bundesliga um das zweite Finalticket. Der BVB ist nach dem klaren Sieg im Hinspiel haushoher Favorit. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit Hertha BSC steht der erste Finalist für den Kampf um die A-Jugend Bundesliga fest. Die Hauptstädter setzten sich im gestrigen Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Augsburg mit 2:0 durch. Wegen des 3:1-Sieges im Hinspiel gewann man insgesamt also mit 5:1.

5:1 zugunsten der Dortmunder endete auch das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 vor acht Tagen. Der BVB ist also haushoher Favorit, was den Einzug ins Finale der A-Jugend Bundesliga betrifft. Um das Finale jedoch perfekt zu machen, muss am heutigen Sonntag, den 15. Mai, zuerst das Rückspiel bestritten werden. Das Hinspiel fand in Dortmund statt, heißt also, dass das Rückspiel heute nun in Gelsenkirchen steigt. Angepfiffen wird das Nachwuchs-Revierderby um 11 Uhr.

© getty Wer folgt Hertha BSC ins Finale der A-Jugend Bundesliga?

Schalke vs. BVB, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das U19-Spiel zwischen den beiden besten Mannschaften aus der Staffel West liegen einzig und allein bei Sky. Übertragen wird das Duell sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. In beiden Fällen müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) anmachen, dort beginnen um 10.50 Uhr die Vorberichte. Zur selben Zeit meldet sich dann auch der Kommentator Sven Schröter.

Zwei Optionen ermöglichen Euch, das Duell im Livestream von Sky zu schauen: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits ein SkyTicket.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Sky bietet jedoch auch eine kostenlose Variante an, mit der Ihr die beiden Rivalen heute aufeinandertreffen sehen könnt. Dabei handelt es sich um die Übertragung auf YouTube, die auf dem Kanal Sky Sport HD gezeigt wird.

Schalke vs. BVB, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute im Liveticker

Daneben ist auch SPOX heute beim Spiel mit von der Partie. Wir tickern das Halbfinal-Rückspiel für Euch live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Schalke vs. BVB, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Schalke 04 U19 vs. Borussia Dortmund U19

Schalke 04 U19 vs. Borussia Dortmund U19 Wettbewerb: A-Jugend Bundesliga

A-Jugend Bundesliga Runde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 15. Mai 2022

15. Mai 2022 Anstoß: 11 Uhr

11 Uhr Ort: Gelsenkirchen

Gelsenkirchen TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

YouTube: Sky Sport HD

Liveticker: SPOX

A-Jugend Bundesliga: Die Meister der vergangenen Jahre