Hertha BSC empfängt zum Rückspiel des Halbfinals in der A-Jugend Bundesliga den FC Augsburg. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach dem 3:1 im Hinspiel kann die U19 von Hertha BSC heute im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Augsburg den Sack zumachen und ins Finale der A-Jugend-Bundesliga-Endrunde ziehen. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts.

Hertha BSC vs. FC Augsburg: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Hinspiel fand am 6. Mai in Augsburg statt. Die U19 der Berliner setzte sich dabei mit 3:1 durch und hat heute daher exzellente Chancen, um den Finaleinzug perfekt zu machen. Dort wird dann am 29. Mai aller Voraussicht nach die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund warten. Der BVB gewann sein Hinspiel gegen den FC Schalke 04 nämlich mit 5:1. Morgen steigt das Rückspiel zwischen den beiden Rivalen.

Vor Beginn: Hertha BSC und der FC Augsburg treffen um 11 Uhr in Berlin aufeinander.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel in der Endrunde der A-Jugend Bundesliga.

Hertha BSC vs. FC Augsburg: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute im TV und Livestream

Die Partie wird heute von Sky übertragen. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) könnt Ihr die Partie sowohl im Pay-TV als auch im Livestream verfolgen. Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr entweder mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket.

Darüber hinaus wird das Duell auch auf YouTube auf dem Kanal Sky Sport HD gezeigt. Zugang darauf bekommt Ihr gratis.

A-Jugend Bundesliga: Die Meister der vergangenen Jahre

Jahr Meister Endspielgegner Ergebnis Ort 2011 VfL Wolfsburg 1. FC Kaiserslautern 4:2 Wolfsburg 2012 FC Schalke 04 FC Bayern München 2:1 Oer-Erkenschwick 2013 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 3:1 n. V. Rostock 2014 TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 5:0 Hannover 2015 FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 3:1 Wattenscheid 2016 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 5:3 Sinsheim 2017 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:0 n. V., 8:7 i. E. Dortmund 2018 Hertha BSC FC Schalke 04 3:1 Oberhausen 2019 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 5:3 Aspach 2020 Aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. 2021 Aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft.