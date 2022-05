Im zweiten Halbfinale der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren kommt es zum Revierderby zwischen der U19 des BVB und der U19 von Schalke. Wie Ihr das Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Das Revierderby gibt es in der Bundesliga momentan nicht, doch dafür findet es zwischen der U19 des BVB und der U19 der Schalker statt. Es wird in zwei Spielen entschieden, wer im Spiel um die Deutsche Meisterschaft der A-Jugend-Bundesliga spielen darf.

In der Tabelle der U-19-Bundesliga West lag der BVB vor den Schalkern. Mit ganzen elf Punkten Abstand stand Dortmund am Ende vor der "Knappenschmiede". Daher geht Dortmunds U19 auch als Favorit in die Halbfinalspiele.

In der Liga gewann der BVB gegen die Knappen bereits deutlich mit 4:0. Doch die Schalker können nun zurückschlagen und die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren erstmals seit 2015 gewinnen. Anstoß des ersten Halbfinals ist am Samstag, den 7. Mai, um 11 Uhr im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) Brackel in Dortmund.

BVB vs. Schalke: Die Halbfinalspiele der A-Jugend-Bundesliga im Überblick

Heimteam Auswärtsteam Termin Borussia Dortmund U19 Schalke 04 U19 Samstag, 7. Mai um 11.00 Uhr Schalke 04 U19 Borussia Dortmund U19 Sonntag, 15. Mai um 11.00 Uhr

© getty Der BVB geht als Favorit in das Duell gegen die U19 von Schalke.

BVB vs. Schalke, Übertragung: Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Endrunde der Deutschen Meisterschaft der A-Junioren findet ihr bei Sky.

BVB vs. Schalke, Übertragung: Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga heute live im TV

Der Pay-TV Sender zeigt das Revierderby der U19-Mannschaften des BVB und von S04 auf Sky Sport 1 (HD). Die Übertragung beginnt am Samstag Vormittag um 10.50 Uhr. Um das Spiel im TV zu schauen benötigt Ihr das Bundesliga-Paket von Sky. Der Preis beträgt momentan 20,75 Euro monatlich im Jahresabonnement. Nach einem Jahr erhöht sich der Preis automatisch auf monatlich 32 Euro. Ihr könnt neben der A-Jugend-Bundesliga Endrunde auch die kompletten Samstagsspiele der Bundesliga sowie die komplette zweite Bundesliga live anschauen. Dazu gibt's aufgrund einer Aktion das Sky Entertainment-Pakt noch oben drauf.

BVB vs. Schalke, Übertragung: Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga heute live im Livestream

Im Livestream habt Ihr zunächst die üblichen Optionen SkyGo und Sky Ticket. Als Sky-Kunde ist euere Option SkyGo. Dort müsst Ihr euch dann nur anmelden und dann könnt Ihr den Livestream nutzten.

Alternativ bietet der Pay-TV-Sender auch das Sky Ticket an. Mit dem Supersport Ticket könnt Ihr ebenfalls die Endrunde der A-Jugend-Bundesliga sehen. Ihr habt zudem das komplette Repertoire des Sports bei Sky, wie beispielsweise die 2. Bundesliga, die NHL, die Formel 1 usw. zur Verfügung. 19,99 Euro im Monat im Jahresabo kostet Sky Ticket momentan. Bei der monatlichen Option kostetet es Euch 29,99 Euro das Sky Ticket zu nutzen.

Zusätzlich gibt es aber auf dem YouTube von Sky kostenlosen Livestream aller Halbfinalspiele der A-Jugend-Bundesliga. Hier geht es zum Livestream.

BVB vs. Schalke, Übertragung: Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund U19 - Schalke 04 U19

Borussia Dortmund U19 - Schalke 04 U19 Wettbewerb: DM-Endrunde A-Junioren

DM-Endrunde A-Junioren Spieltag: Halbfinal-Hinspiel

Halbfinal-Hinspiel Datum: 07. Mai 2022

07. Mai 2022 Anstoß: 11 Uhr

11 Uhr Ort: Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) Brackel, Dortmund

Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) Brackel, Dortmund TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket, Sky-Kanal auf YouTube

