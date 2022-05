In der Bundesliga der A-Jugend findet heute das zweite Hinspiel im Halbfinale statt. Der BVB und Schalke 04 duellieren sich. SPOX begleitet das Derby im Liveticker.

Nach dem 3:1-Sieg von Hertha BSC beim FC Augsburg am Freitag stehen sich im Halbfinale der U19-Bundesliga nun Borussia Dortmund und Schalke 04 im Hinspiel gegenüber. Hier gibt's die 90 Minuten im Liveticker.

BVB vs. Schalke 04: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am gestrigen Freitag fand das erste Halbfinale statt. Dabei gastierten die Junioren von Hertha BSC beim FC Augsburg und gewannen 3:1. Das Rückspiel zwischen Schalke und dem BVB ist dann für den 15. Mai (11 Uhr) angesetzt.

Vor Beginn: In den Playoffs zur Ermittlung des deutschen U19-Meisters steht am heutigen Samstag das Hinspiel im Halbfinale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an. Derby! Das dürfte spannend werden. Anstoß ist um 11 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen im Liveticker!

BVB vs. Schalke 04: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV und Livestream

So wie am Freitag zeigt Sky die U19-Bundesliga auch heute mit BVB gegen Schalke live im TV und Livestream

Ab 10.50 Uhr seht Ihr das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 live und in voller Länge im Pay-TV. Für Sky kommentiert die Partie Sven Schröter. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 11.00 Uhr. Sky bietet Euch mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App zudem gleich zwei Optionen die Begegnung live und vollumfänglich im Livestream zu verfolgen.

Außerdem gibt es eine Übertragung via YouTube. Hier geht es zum kostenlosen Livestream.

