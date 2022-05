Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft trifft heute im Halbfinale des Endrunden-Turniers der A-Jungend Bundesliga der FC Augsburg auf Hertha BSC. Wir verfolgen für Euch die komplette Begegnung im Liveticker.

In der A-Jugend Bundesliga steht aktuell die Endrunde der Deutschen Meisterschaften an. Der FC Augsburg empfängt am heutigen Nachmittag Hertha BSC. Wer verschafft sich heute eine gute Ausgangslage für das Rückspiel? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Augsburg vs. Hertha BSC: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem FC Augsburg und Hertha BSC trifft heute der U-19-Meister der Süd/Südwest-Staffel auf den U-19-Meister der Nord/Nordost-Staffel. Die Gäste können dabei am heutigen Tag auf wieder auf zwei Spieler zurückgreifen, die in dieser Saison ihr Debut für die Profis gaben: Linus Gechter und Anton Kade. Gechter fiel zuletzt aufgrund einer Mandelentzündung aus, der Youngster ist am heutigen Tag jedoch wieder einsatzfähig. Wer gewinnt das Hinspiel im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft?

Vor Beginn: Das Halbfinal-Partie der Deutschen Meisterschaft wird heute um 16.00 Uhr in der WWK Arena in Augsburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen den A-Jugend-Teams des FC Augsburg und Hertha BSC.

FC Augsburg vs. Hertha BSC: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV und Livestream

Sky zeigt heute die A-Jugend-Partie zwischen dem FC Augsburg und Hertha BSC live im TV und Livestream. Ab 15.50 Uhr seht Ihr das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 live und in voller Länge im Pay-TV. Für Sky kommentiert die Partie am heutigen Nachmittag Hannes Herrmann. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 16.00 Uhr.

Sky bietet Euch mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App zudem gleich zwei Optionen die Begegnung live und vollumfänglich im Livestream zu verfolgen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Außerdem gibt es eine Übertragung via YouTube. Hier geht es zum kostenlosen Livestream.

A-Jugend Bundesliga: Die Meister der vergangenen Jahre

Jahr Meister Endspielgegner Ergebnis Ort 2011 VfL Wolfsburg 1. FC Kaiserslautern 4:2 Wolfsburg 2012 FC Schalke 04 FC Bayern München 2:1 Oer-Erkenschwick 2013 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 3:1 n. V. Rostock 2014 TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 5:0 Hannover 2015 FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 3:1 Wattenscheid 2016 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 5:3 Sinsheim 2017 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:0 n. V., 8:7 i. E. Dortmund 2018 Hertha BSC FC Schalke 04 3:1 Oberhausen 2019 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 5:3 Aspach 2020 Aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. 2021 Aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft.