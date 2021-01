Mesut Özil bestätigt Wechsel zu Fenerbahce - Klub: Verhandlungen laufen

Der Wechsel von Mesut Özil zu Fenerbahce Istanbul scheint nach Aussagen des ehemaligen deutschen Nationalspielers perfekt. Der türkische Spitzenklub bestätigte am Sonntagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung die Verhandlungen mit dem Spielmacher vom FC Arsenal.

Mesut Özil gab seine Entscheidung live im türkischen Fernsehen bekannt. "Gott gab mir die Chance, das Fenerbahce-Trikot zu tragen", sagte der Rio-Weltmeister dem Sender NTV in einer Schalte und bestätigte seinen Wechsel zum 19-maligen Meister aus Istanbul. Der 32-Jährige verlässt wie erwartet England und den FC Arsenal, um seine massiv ins Stocken geratene Karriere am Bosporus wiederzubeleben.

"Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt", sagte Özil, der zwei Herzen in den Klubfarben Gelb und Blau twitterte. Er werde das Jersey des Klubs "mit Stolz tragen und alles für das Team geben." Noch am Sonntag will er nach Istanbul reisen, für wie lange Özil sich an Fenerbahce bindet, ist noch nicht bekannt. Er soll fünf Millionen Euro im Jahr verdienen und damit deutlich weniger als zuletzt auf der Insel.

Özils Wechsel in die Türkei hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Am Samstag war nach Informationen von SPOX und Goal ein Durchbruch in den Verhandlungen über eine Vertragsauflösung mit seinem bisherigen Klub FC Arsenal erzielt worden.

Doch es ist ohnehin kein Transfer des Geldes wegen, sondern einer aus Liebe: In Istanbul hatte Özil im Sommer 2019 seine Amine geheiratet, die in der Millionenmetropole lange Zeit ihren Lebensmittelpunkt hatte. Trauzeuge damals: Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Machthaber steht zwar auch Meister Basaksehir sehr nahe, gilt aber seit seiner Jugend als Fener-Fan.

Kaum Galacticos, kein Ronaldo und viele CL-Sieger: Das ist die Legenden-Elf von Real Madrid seit 2000 © getty 1/25 Seit 2000 dominierte Real Madrid immer mal wieder den spanischen und europäischen Fußball. Die Hochphase der Galacticos war hingegen weniger von Titeln geprägt, was sich in der SPOX-Legendenelf der Königlichen niederschlägt. © getty 2/25 Weder David Beckham noch Ronaldo (der Brasilianer) schafften es in die beste Madrider Elf seit 2000. Auch Mesut Özil ist nicht dabei, obwohl er in nur drei Jahren bei den Königlichen 80 (!!) Treffer vorbereitete. © getty 3/25 TOR - IKER CASILLAS: Der Ewige und der Heilige. Casillas war Anfang der 2000er nicht immer gesetzt, was sich nach seiner Glanzvorstellung im CL-Finale 2002 änderte. Danach 16 Jahre lang nicht wegzudenken, machte 725 Spiele, holte drei CL-Titel. Legende! © getty 4/25 ABWEHR - ROBERTO CARLOS: Spielte elf Jahre für die Königlichen, war viele Jahre unumstritten einer der besten Außenverteidiger der Welt. Mit 527 Spielen in der Top 10 der Rekordspieler. Wurde insgesamt dreimal CL-Sieger mit Real. © getty 5/25 FERNANDO HIERRO: Zweifelsohne einer der besten Defensivspieler seiner Zeit! Obendrein zeichnete er sich durch eine enorme Torgefahr aus - besonders bei Freistößen und Elfmetern. In 14 Jahren erzielte er 124 Tore (587 Spiele) und gewann drei CL-Titel. © getty 6/25 SERGIO RAMOS: Antreiber, Vorbild, Aushängeschild und Kapitän. Natürlich darf der Abwehrchef der vergangenen Jahre nicht fehlen. Seit 2005 steht er in Madrid unter Vertrag und holte seidetm viermal den Henkelpott. Zudem mit 668 Spielen und 100 Treffern. © getty 7/25 MARCELO: Der Linksverteidiger ist bereits seit 2007 in Madrid und hatte mit seinen unnachahmlichen Offensiv-Dribblings großen Anteil an drei aufeinanderfolgenden Triumphen in der Königsklasse (2016, 2017, 2018). Inzwischen ist der 32-Jährige zweite Wahl. © getty 8/25 MITTELFELD - LUKA MODRIC: Nach seinem Wechsel (2012 von Tottenham) avancierte er mit seiner enormen Übersicht zum Strippenzieher in der Offensive, was ihm 2018 mitunter den Ballon d'Or sicherte. Inzwischen stand der Kroate 367 Mal für Real auf dem Platz. © getty 9/25 TONI KROOS: Hinterher betrachtet für lächerliche 25 Mio. Euro von München gekommen, sollte der Nationalspieler zum Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel der Königlichen werden. Ohne seine Intelligenz auf dem Feld hätte es keine vier CL-Titel gegeben. © getty 10/25 ZINEDINE ZIDANE: Auch der dreifache Weltfußballer darf nicht fehlen. Sein Traumtor im CL-Finale 2002 gegen Leverkusen bleibt unvergessen. In 227 Spielen sammelte er obendrein 117 Scorerpunkte. Vielleicht sehen wir Zizou noch ein zweites Mal hier ... © getty 11/25 STURM - RAUL: Bereits kurz nach seinem Debüt im Alter von 17 Jahren wuchs er zum Schlüsselspieler heran und wurde Nachfolger von Vereinslegende Emilio Butraguenos. Mit 324 Toren und 112 Assists in 741 Spielen schoss er Real u. a. zu drei CL-Titeln. © getty 12/25 KARIM BENZEMA: Ging in seiner Anfangsphase neben den vielen Stars etwas unter und wurde trotz vieler wichtiger Tore nur selten wertgeschätzt. Inzwischen ist er aber ein Publikumsliebling. Er kommt auf unfassbare 402 Scorer in 535 Spielen. © getty 13/25 CRISTIANO RONALDO: Kein anderer Spieler prägte die Ära (vier CL-Titel in fünf Jahren) der Königlichen mehr als CR7! Showeinlagen, Dribblings, Traumtore gehörten zum Tagesprogramm des Portugiesen. In 438 Spielen erzielte er 450 Tore und 132 Assists. © getty 14/25 TRAINER - ZINEDINE ZIDANE: Es reicht einfach nicht, den Franzosen nur als Spieler zu erwähnen. 2016 wurde er als Trainer der B-Mannschaft hochgezogen und gewann prompt den Henkelpott, was er zweimal am Stück wiederholte. Seit März 2019 erneut im Amt. © SPOX 15/25 Diese Elf bringt allein 5.632 Pflichtspiele und 1.463 Tore für Real Madrid zusammen - dazu noch unzählige Titel. Eine wahre Legenden-Elf der 2000er. © getty 16/25 HONORABLE MENTIONS - Vicente del Bosque (Trainer von 1999 bis 2003): Als Nachwuchstrainer rückte er für John Toshack im Verlauf der Saison 99/00 ins erste Glied auf und wurde prompt CL-Sieger. Wiederholte das Kunststück 2002, dazu noch 2-mal Meister. © getty 17/25 LUIS FIGO (2000 bis 2005): Nach seinem umstrittenem Wechsel von Barcelona in die spanische Hauptstadt knüpfte er bei den Königlichen an seine gute Leistungen an. Am Ende stehen 245 Spiele, 56 Tore, 93 Assists und eine Weltfußballer-Auszeichnung zu Buche. © getty 18/25 IVAN HELGUERA (1999 bis 2007): Viele Jahre war er als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld gesetzt. Neben den CL-Titeln 2000 und 2002 holte er auch drei spanische Meisterschaften. Unter Trainer Fabio Capello war dann Schluss. © getty 19/25 MICHEL SALGADO (1999 bis 2009): Auf der rechten Abwehrseite machte der Spanier 371 Spiele. In der Offensive setzte er zwar nicht wirklich viele Akzente, doch hinten war auf ihn besonders Anfang der 2000er immer Verlass. © getty 20/25 GUTI (1996 bis 2010): Das Real-Eigengewächs absolvierte 542 Spiele für die Madrilenen. Bei den wichtigen Spielen war er aber oftmals nur auf der Bank (drei CL-Finals). Deshalb schafft er es trotz seiner unfassbaren Vita auch hier nicht in die erste Elf. © getty 21/25 RAPHAEL VARANE (seit 2011): Für gerade einmal zehn Millionen Euro verpflichtete Real den französischen Innenverteidiger von Lens. Seither ist er oft neben Ramos gesetzt und kommt bereits auf 347 Spiele. Ab und an leistet er sich aber üble Patzer. © getty 22/25 PEPE (2007 bis 2017): Der Portugiese ist der dritte geniale Innenverteidiger zur großen Real-Ära. Er machte 334 Spiele und bildete neben Ramos ein für jeden Stürmer gefürchtes Abwehr-Duo. Handelte sich allerdings oftmals Rote Karten ein. © getty 23/25 XABI ALONSO (2009 bis 2014): Nach dem ersten von vier CL-Titeln wollte er eine neue Herausforderung und ging zum FC Bayern. Er ebnete Spielern wie Kroos den Weg und war zweifelsohne einer der besten Sechser der Neuzeit. Er machte 236 Spiele für Real. © getty 24/25 DANIEL CARVAJAL: Nach seiner Rückkehr aus Leverkusen wurde er nahezu sofort unangefochtener Stammspieler auf der rechten Abwehrseite und gehört noch heute zu den wichtigsten Spielern in Reals Verteidigung. In 290 Spielen gelangen ihm zudem 50 Assists. © getty 25/25 CLAUDE MAKELELE: Glaubt man Fernando Hierro, war der Weggang des königlichen Mittelfeldmotors 2003 nach geplatzten Vertragsgesprächen der Auslöser des langsamen Zerfalls der Galaktischen: "Der Verlust von ihm war der Anfang vom Ende für Los Galacticos."

Mesut Özil: Vom FC Arsenal zu Fenerbahce

Bei den "Kanonieren" hatte Özil keine Zukunft mehr - und so wird er jetzt ein "gelber Wellensittich". Fenerbahce steht in der Türkei etwas im Schatten von Rekordmeister Galatasaray, hat mit 19 Meisterschaften (zuletzt 2014) und sechs Pokalsiegen aber eine stolze Erfolgsbilanz. Aktuell ist der Klub Zweiter der SüperLig - und hat im Gegensatz zu Arsenal gute Chancen auf die Champions League.

Bei den Gunners stand Özil zuletzt im Abseits. Er war nicht einmal mehr für die Premier League gemeldet. Dennoch gab es auch ernsthaftes Interesse von DC United aus der nordamerikanischen Profiliga MLS, von einem italienischen Erstligisten und aus Katar.

Doch die Türkei scheint die logischste Wahl. So sehr Özils Image in Deutschland seit den Erdogan-Fotos vor und dem historischen sportlichen Desaster bei der WM 2018 in Russland gelitten hat, so sehr ist sein Ansehen in der Heimat seiner Eltern gestiegen. Schon die ersten Nachrichten von einem möglichen Transfer zu Fenerbahce hatten die Fans in Ekstase versetzt, Özil dürfte trotz Corona ein stürmischer Empfang erwarten.

Özils Rundumschlag bei Twitter

Und auch Özils Mutter Gulizar dürfte glücklich sein. Der Sohn hatte ihr einst versprochen, einmal für Fenerbahce zu spielen. Was der 92-malige Nationalspieler (23 Tore) fußballerisch noch drauf hat, ist aber ungewiss. Özil hat seit März 2020 kein Spiel mehr für Arsenal bestritten - das war noch vor der Corona-Unterbrechung in der Premier League. Dass der Klub den früheren Schalker und Bremer loswerden wollte, lag allerdings zuvorderst am üppigen Gehalt des Topverdieners von umgerechnet 390.000 Euro/Woche.

Im vergangenen Oktober hatte Özil seinem monatelang aufgestauten Frust in einem Twitter-Rundumschlag Luft verschafft. "Ich habe Arsenal, dem Klub, den ich liebe, meine Loyalität und Treue geschworen", schrieb er damals: "Es macht mich traurig, dass dies nicht erwidert wird."

Diese Liebe will er jetzt in Istanbul finden.