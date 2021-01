Mesut Özil: Durchbruch in den Verhandlungen! Ex-Nationalspieler vor Wechsel zu Fenerbahce Istanbul

Mittelfeldspieler Mesut Özil vom FC Arsenal steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul. Wie SPOX und Goal erfahren haben, gab es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den Gunners und den Beratern des 32-Jährigen.

Özil könnte seinen Vertrag in London demnach noch an diesem Wochenende auflösen und in den kommenden Tagen in die Türkei reisen, um sich Fenerbahce ablösefrei anzuschließen.

Wochenlang hatten Özils Berater mit den Gunners über eine Auflösung seines im Sommer auslaufenden Vertrages verhandelt, der ihm wöchentlich 350.000 Pfund einbringt. Nun wurde eine grundlegende Einigung erzielt, lediglich Details sind noch zu klären.

Zuletzt hatte sich Özils Berater Erkut Sogut bereits zu den Gerüchten über einen möglichen Wechsel zum Spitzenteam der Süper Lig geäußert. "Ozil ist kein gewöhnlicher Fenerbahce-Anhänger. Er ist ein Fanatiker. Wenn er in die Türkei kommt, will er nur für Fenerbahce spielen", sagte er beIN-Sports. Es sei wichtig, das Özil "nicht nur als Fußballer, sondern auch als Liebhaber von Fenerbahce auftritt".

Auch Özil hatte in einer Twitter-Fragerunde keinen Hehl daraus gemacht, dass es ihn an den Bosporus zieht. "Es gibt zwei Länder, in denen ich noch Fußball spielen will, bevor ich aufhöre: Die Türkei und USA. Wenn ich in die Türkei gehe, dann nur zu Fenerbahce", schrieb er am vergangenen Montag.

Özil war 2013 von Real Madrid für 42 Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt. In seiner Zeit gewann Arsenal viermal den FA Cup. Zuletzt war der offensive Mittelfeldspieler aber in Ungnade gefallen: Weder unter Ex-Trainer Unai Emery noch unter Nachfolger Mikel Arteta spielte er eine Rolle und saß in dieser Saison nur auf der Tribüne.