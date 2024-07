"Ich mag Nico sehr": Top-Verein will Spaniens EM-Star Williams verpflichten

Bei der EM stand Williams in vier von fünf Spielen Spaniens in der Startformation. Auf dem Weg in das Halbfinale steuerte er ein Tor und einen Assist bei.

Für Athletic brachte er es in der Vorsaison auf acht Treffer und 19 Vorlagen in 37 Partien. Beim Sieg im Finale der Copa del Rey gegen Real Mallorca (4:2 i.E.) wurde er zum besten Spieler der Begegnung gekürt.

Williams und die Furia Roja treffen am Dienstagabend im Halbfinale der Europameisterschaft auf Frankreich. Das Spiel steigt um 21 Uhr in München.