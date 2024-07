Kurioser Vorwurf: Barcelona-Bosse angeblich gegen Verpflichtung von Nico Williams

Dem Bericht zufolge ist Barça-Präsident Joan Laporta ein großer Fan des 21-Jährigen - doch es gibt auch andere Stimmen im Klub. So seien einige Bosse sauer auf Williams, da dieser 2023 seinen Vertrag bei den Basken verlängert habe.

In diesem neuen Arbeitspapier befindet sich auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro. Und genau diese Klausel macht es Barça, das weiterhin finanziell angeschlagen ist, nun schwer, den Nationalspieler zu holen. Hätte Williams nicht in Bilbao verlängert, hätte er in diesem Sommer ablösefrei wechseln können - und genau das hätte einigen Barça-Bossen dem Bericht zufolge natürlich viel besser gefallen.