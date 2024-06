Wegen Schnäppchen-Klausel: FC Bayern und andere Top-Klubs an Spaniens EM-Star Nico Williams dran

Dem FC Bayern wurde bereits im Mai Interesse an Williams nachgesagt, auch Champions-League-Sieger Real Madrid wurde vom spanischen Portal Relevo mit ihm in Verbindung gebracht. Aus der Premier League soll vor allem der FC Arsenal an ihm dran sein.

In der vergangenen Saison lieferte Williams mit acht Toren und 19 Vorlagen in 39 Duellen in LaLiga und Copa del Rey starke Werte ab.

Sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft feierte er im September 2022, seitdem kam er 15-mal für die Furia Roja zum Einsatz.