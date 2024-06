Vor allem in der Endphase der Saison hätten sich Bellinghams Schmerzen verstärkt. In der Liga gewährte ihm Trainer Carlo Ancelotti deshalb vermehrt Pausen, auf dem Weg zum Champions-League-Titel stand er aber stets in der Startelf - so auch beim 2:0-Finalsieg gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

Aktuell bereitet sich Bellingham mit der englischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vor. In Gruppe C geht es gegen Dänemark, Serbien und Slowenien.